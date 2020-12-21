«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее о правилах после вакцинации рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, после получения прививки от коронавируса люди должны соблюдать масочный режим, а также на 42 дня минимизировать контакты и воздержаться от употребления алкоголя.

15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Петербург готов начать плановую вакцинацию. В город уже поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до конца года развернут 70 прививочных пунктов. Начать «масштабную вакцинацию» 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей.

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустила петербургская компания BIOCAD. Первый миллион доз препарата планируется выпустить уже в декабре. Всего в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от COVID-19.