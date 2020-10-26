Более 20 тысяч петербуржцев лечатся от коронавируса на дому. В городе дефицит лабораторных обследований на COVID-19

«В Петербурге более 20 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией проходят лечение на дому. Надо признать, что в городе сохраняется дефицит возможностей лабораторного обследования. Поэтому предпринимаются усилия для того, чтобы увеличить и число лабораторий, и их мощности. Также в ближайшее время в городе увеличится число центров КТ для амбулаторных пациентов. Сейчас работает пять таких центров, на этой неделе откроются еще три», — сообщил Лисовец.

Председатель Комитета по здравоохранению напоминает о том, какие шаги стоит предпринять петербуржцу, подозревающему у себя новую коронавирусную инфекцию:

При появлении симптомов ОРВИ больному необходимо перестать появляться в общественных местах и вызвать врача на дом.

При наличии клинической картины респираторной инфекции в обязательном порядке больному будет произведен забор мазков на коронавирус. У лиц, контактировавших с больным с подтвержденным СОVID-19, но не имеющих симптомов, мазки берутся на 8-10 день с момента последнего контакта. Если симптомы есть — немедленно.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 530 тысяч, в Петербурге — 57 тысяч, в мире — 43 миллиона человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.