Сколько будет стоить одна доза российской вакцины от коронавируса? ФАС установила предельную цену

Окончательный тариф стоимости вакцины пока не установлен, так как базы, по которой можно было бы сравнивать цены на вакцины с другими странами, пока нет. Как отметил глава ФАС Игорь Артемьев, сейчас одна доза вакцины не будет превышать 1 тысячи рублей, а в дальнейшем — только снижаться.

«Мы следим, конечно, за той информацией, которую посылают компании, сколько будет примерно стоить в рублях соответствующая партия двойной вакцинации, она в данном случае нужна именно двойная по медицинским показателям, но это не является юридическим факторам для нас», — добавил он.

Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.