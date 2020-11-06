Смольный объяснил решение закрыть фуд-корты «защитой пожилого населения»

«Мы рассматриваем фуд-корты не как предприятия общественного питания, а как места проведения досуга. Пока не вводим режим самоизоляции, но очень настойчиво рекомендуем работодателям перевести эти категории петербуржцев на дистанционную работу», — заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, отнеся закрытие фуд-кортов к «наиболее болезненным мерам».

Несмотря на введение новых запретов, школы переводить на «удаленку» пока не планируют — возможность выбора формата обучения детей в школах, очно или дистанционно, Смольный оставил за родителями.

Но некоторые ограничения все-таки будут. Их наложат на деятельность государственных учреждений дополнительного образования — до 27 ноября обучение будет проводиться только дистанционно. Работу продолжат частные организации дополнительного образования. В этом случае родители самостоятельно оплачивают занятия детей и берут на себя ответственность за безопасность ребенка.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 733 тысячи, в Москве — 456 тысяч, в Петербурге — 67 тысяч, в мире — 48 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.