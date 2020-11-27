Лоукостер «Победа» возобновляет полеты из Москвы в Германию

Уже сейчас «Победа» открывает продажу билетов на международные рейсы по маршрутам Москва—Берлин и Москва—Кельн. Полеты по этим направлениям возобновятся в декабре. Рейсы в Берлин начнут выполнять с 27 декабря по воскресеньям, в Кельн — с 26 декабря по субботам.

Из-за того, что регулярное авиасообщение между Россией и Германией еще не возобновили, выполняться будут только грузопассажирские рейсы — к ним допускаются определенные категории граждан, которым разрешен въезд на территорию принимающей стороны.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда.

В ноябре авиакомпания Turkish Airlines планировала удвоить количество рейсов из Петербурга в Стамбул. Однако из-за того, что около 90% заразившихся COVID-19 за рубежом россиян вернулись из Турции, число авиарейсов между странами могут сократить.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 1 ноября Россия возобновила авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.

А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия так и не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.