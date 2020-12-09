Роспотребнадзор закрыл петербургский кинотеатр «Англетер» из-за частной вечеринки

«Показы «Артдокфест» в Питере отменили за пару часов до их начала. Роспотребнадзор…», — сообщил 8 декабря на своей странице в Facebook президент фестиваля Виталий Манский. На опубликованным им фотографиях видны опечатанные двери кинотеатра «Англетер». Сегодня, 9 декабря, в рамках «Артдокфеста» здесь должны были показать картину «Горбачев. Рай» о первом президенте СССР.

В этом году «Артдокфест» проходит с 3 по 10 декабря. Из‑за пандемии коронавируса программа была сокращена до 13 фильмов. Как рассказала «Фонтанке» директор «Англетера» Тамара Ларина, с фестивалем закрытие кинотеатра не связано. По предварительным данным, проверка Роспотребнадзора прошла накануне, когда кинопоказов в расписании не было. В этот день в «Англетере» проходила частная вечеринка.