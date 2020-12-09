Роспотребнадзор закрыл петербургский кинотеатр «Англетер» из-за частной вечеринки

Петербургский Роспотребнадзор закрыл кинотеатр «Англетер», где в эти дни проходят показы фестиваля документального кино «Артдокфест». По предварительным данным, причиной проверки и как следствие закрытия стала частная вечеринка.
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Фото: Shutterstock.com
«Показы «Артдокфест» в Питере отменили за пару часов до их начала. Роспотребнадзор…», — сообщил 8 декабря на своей странице в Facebook президент фестиваля Виталий Манский. На опубликованным им фотографиях видны опечатанные двери кинотеатра «Англетер». Сегодня, 9 декабря, в рамках «Артдокфеста» здесь должны были показать картину «Горбачев. Рай» о первом президенте СССР.
В этом году «Артдокфест» проходит с 3 по 10 декабря. Из‑за пандемии коронавируса программа была сокращена до 13 фильмов. Как рассказала «Фонтанке» директор «Англетера» Тамара Ларина, с фестивалем закрытие кинотеатра не связано. По предварительным данным, проверка Роспотребнадзора прошла накануне, когда кинопоказов в расписании не было. В этот день в «Англетере» проходила частная вечеринка.
Напомним, в Петербурге уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
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