Как научиться мыслить так, чтобы легче переживать кризисы вроде COVID-19 – объясняет психотерапевт

Сформировать новое поведение и повысить жизнестойкость — вполне реально

Человеку с отсутствием тяжелых психических заболеваний вполне возможно обучиться новому поведению. Крайне важно и то, в какой среде он находится и помогает ли окружение прийти к новому поведению. В формировании нового поведения недостаточно давать себе внутренние команды – важно наличие внешних напоминаний. Стикеры, заметки в смартфоне – это все работает достаточно эффективно. При внешних сигналах вероятность того, что вы сформируете новое поведение, становится выше.

Три стратегии изменения собственного мышления

Осознать

Мы не сможем изменить свое мышление, пока не осознаем, как именно мыслим. Необходимо понять, что происходит в вашем мышлении, какие причинно-следственные связи там рождаются. Чтобы найти решение, в котором будет минимум ошибок, нужно замедлиться, то есть поставить на паузу все, что происходит в текущий момент. Это позволит обратить внимание на происходящее и выявить возникшие мысли.

Замедление состоит из двух этапов, и на первом необходимо стабилизировать себя на физиологическом уровне. Переключить свое внимание на дыхание, внешние объекты, умственный счет – то, что позволит отвлечься от возникшей ситуации и почувствовать себя более замедленным.

Второй этап – записать все на бумагу (желательно завести дневник в виде таблицы из трех колонок). Сначала, в первой колонке, описать ситуацию, в которой возникли неясные эмоции и дискомфорт. После, во второй колонке — обозначить испытываемые эмоции и чувства. Затем обратить внимание на возникшие в этот момент мысли и записать их в третью колонку.

Важно учесть, что эмоции – это данность, а не зло. Любая испытываемая нами эмоция имеет право на существование. Их спектр колоссален – эмоции могут быть функциональными и дисфункциональными, то есть быть вредоносными или нет. Всё дело в интенсивности: чем сильнее степень эмоционального реагирования, тем это хуже для нас и для принимаемых нами решений. Например, мы можем испытывать грусть и это не будет являться признаком патологии. Грусть – это нормальная эмоция, пока не достигает уровня депрессии. Если человек погружается из грусти в депрессию, тогда влияние эмоций становится вредным. То же самое с тревожным состоянием. Испытывать волнение в условиях, когда существует риск заразиться – это нормально, пока такое беспокойство не перерастает в паническую атаку.