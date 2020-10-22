Правда ли, что в Петербург пришла вторая волна коронавируса? Ответили в Смольном

«Мы понимаем, что Санкт-Петербург идет в фарватере Москвы. Естественно, можно говорить о значимом повышении по сравнению с летом. Можно говорить о некой второй волне. В настоящее время у нас 15% свободных коек, город справляется с ситуацией. Мы держим необходимые мощности. Пока не торопимся вводить резервные госпитали», — рассказал «Интерфаксу» Эргашев.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 460 тысяч, в Петербурге — 54 тысячи, в мире — 41 миллион человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.