Врачи часто назначают антибиотики при COVID-19. Правы ли он? Пить или не пить?

Во время пандемии COVID-19 назначать антибиотики без показаний стали все чаще. Между тем, каждый, кто пьет эти препараты «на всякий случай», создает риск не только для своего здоровья, но и вносит вклад в глобальную проблему здравоохранения — рост устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам. Что делать, если врач выписал вам антибиотики, и в каких случаях они все же необходимы?
Бактерии и вирусы
Антибиотики — лекарства, которые воздействуют на разные компоненты бактериальной клетки, убивая ее или не давая ей расти и размножаться.
Этот вид лекарств работает только против бактерий, а значит, бесполезен при вирусных инфекциях. Например, большинство случаев боли в горле вызвано вирусными инфекциями — значит, антибиотик не нужен. Он понадобится, если боль в горле вызвана бактерией Streptococcus pyogenes, то есть речь идет о стрептококковой ангине. Кроме того, антибиотики могут назначать людям с высоким риском развития инфекции, например тем, кто перенес операцию, проходит химиотерапию.
При COVID-19 антибиотики тоже не нужны, потому что мы имеем дело с вирусом. COVID-19 гораздо реже осложняется бактериальной инфекцией, в отличие от гриппа. При этом антибиотики во время пандемии назначают повсеместно и далеко не всегда по показаниям. Комбинации препаратов, а также длительность приема часто определяются на глаз — порой это делают сами пациенты.
Чем опасны антибиотики
История с назначением антибиотиков в ситуациях, когда они не нужны, началась до пандемии. Большинство антибиотиков выписывают в связи с респираторными инфекциями. По некоторым данным, около трети антибактериальных препаратов назначают необоснованно. Неправильное использование антибиотиков чревато побочными эффектами: эти лекарства могут вызывать тошноту, диарею, аллергические реакции — последние два осложнения могут быть очень серьезными и иногда смертельно опасными.
Оксана Станевич
врач-инфекционист Первого меда (ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова)
В некоторых случаях при антибиотик-ассоциированной диарее начинают расти колонии бактерии Clostridium difficile, выделяющей токсин. Если C. difficile много и она выделяет большое количество токсина, то развивается псевдомембранозный колит — тяжелое воспаление стенки толстого кишечника. Псевдомембранозный колит — потенциально смертельное осложнение, трудно поддающееся лечению. Чаще возникает у ослабленных (например, после лечения, подавляющего иммунитет — прим. ред.) и пожилых людей.
Чрезмерное и неправильное назначение антибактериальных препаратов ведет к антибиотикорезистентности — устойчивости бактерий к действию этих лекарств.
Без антибиотиков мы не сможем лечить болезни, вызванные бактериями. По данным ВОЗ, болезни, устойчивые к противомикробным препаратам (сюда относятся не только антибиотики, но и противогрибковые, противовирусные, противопротозойные средства), уже сейчас становятся причиной как минимум 700 тысяч смертей в год. Если ничего не предпринимать, к 2050 году этот показатель возрастет до 10 миллионов.
«Людям не нравится неопределенность»
Согласно последней версии российских рекомендаций, антибиотики при COVID-19 использовать не нужно. Почему же врачи амбулаторного звена все равно их назначают? Как отмечает Валентин, клинический ординатор-онколог, который первую волну пандемии работал на скорой, к причинам беспорядочных назначений относятся высокая загруженность врача, желание подстраховаться и неумение разговаривать с пациентами. Каждому пациенту нужно объяснить, что лечения нет, за пациентом с COVID-19 нужно наблюдать и надеяться, что ему не станет хуже. Людям не нравится эта неопределенность, врачам она нравится еще меньше. Дать антибиотик гораздо спокойнее, и вопросов к тебе будет меньше.
Оксана Станевич
врач-инфекционист Первого меда (ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова)
Врачи применяют антибиотики в соответствии с двумя вариантами: в первом случае они действительно думают, что изменения в легких на фоне вирусной инфекции —это всегда бактериальная суперинфекция, то есть присоединение бактериальной флоры, что при COVID-19 не происходит почти никогда, по крайней мере на ранних сроках инфекции. Во втором случае врачи принимают COVID-19 за внебольничную бактериальную пневмонию, которая поддается лечению антибиотиками широкого спектра действия. Это происходит либо из-за нежелания обследовать пациента на коронавирус, либо из-за отсутствия такой возможности — нет доступа к ПЦР, либо из-за стремления скрыться от пациента по крайней мере на 72 часа, за которые антибиотик теоретически должен подействовать. Таким образом, пациент не только получает ненужное и вредное лечение, но и теряет внимание врача на ближайшие 3 суток.
Во время пандемии люди могут испытывать чрезмерную обеспокоенность по поводу респираторных симптомов, однако пациентам, как и в более спокойные времена, нужны понятная информация о диагнозе и четкий план лечения. Ситуацию усугубляет то, что не все люди понимают опасность бесконтрольного применения антибиотиков.
Валентин
клинический ординатор-онколог, работал на скорой помощи в первую волну пандемии
Гораздо эффективнее, хотя и более затратно по времени и силам, поговорить с человеком о заболевании: к чему быть готовым, на какие симптомы стоит обращать внимание.Тогда пациент не станет вызывать скорую и звонить в поликлинику при малейшем подъеме температуры или усилении кашля. Это отдельная и очень больная тема: чуть ли не половина вызовов скорой помощи или терапевта бесполезны, врач там не нужен. Получается порочный круг: доктор не объясняет, потому что у него нет на это сил, проще назначить таблетки. Пациент вызывает врача еще чаще — врач снова ничего не объясняет, потому что сил стало еще меньше
Антибиотики и COVID-19
В каких случаях при COVID-19 антибиотики все же нужны? Почти никогда антибактериальные препараты не назначают «на всякий случай»:
Мы можем назначить антибиотики заранее только когда риск вторичного инфицирования крайне высок, и мы не способны точно определить момент его возникновения. Такое бывает, когда иммунитет человека подавлен из-за длительного приема иммуносупрессивной терапии (глюкокортикостероиды, химио- и иммунотерапия) или трансплантации органов/стволовых клеток, — поясняет Оксана Станевич.
Если вы не относитесь к одной из этих двух групп пациентов, следите за своим состоянием и лабораторными показателями при COVID-19. Оксана Станевич приводит список «красных флагов», при появлении которых нужно поставить вопрос о применении антибиотиков:
- новая волна лихорадки выше 38 градусов и интоксикации на поздних сроках инфекции (после 12 дня болезни);
- появление гнойной мокроты (окрашена зеленью, неприятно пахнет);
- новая волна повышения С-реактивного белка в крови на поздних сроках инфекции (после 12 дня болезни);
- повышение прокальцитонина в крови выше 0.3;
- повышение уровня лейкоцитов и нейтрофилов в клиническом анализе крови (считается, если вы до этого не принимали дексаметазон).
«Чтобы зафиксировать большую часть этих признаков, врач должен оценивать ваше состояние не только клинически, но и лабораторно, организуя забор анализов крови не менее двух раз в течение болезни. Кроме того, двусторонняя пневмония, объем поражения легких, «матовые стекла» сами по себе не указывают на бактериальный характер заболевания», — добавляет Оксана Станевич.
Исследования показывают, что частота вторичной бактериальной инфекции даже среди тяжело больных пациентов с COVID-19 низкая. Присоединение бактериальной инфекции легких в стационаре во многих случаях связано с внутрибольничной флорой — в больницах чаще встречаются устойчивые к антибиотикам бактерии. Потребность в антибиотиках в стационаре также может возникнуть при других состояниях, например при бактериальной инфекции мочевыводящих путей, инфицированной послеоперационной ране, нагноившейся гематоме, остром гнойном гайморите.
Какие вопросы можно задать лечащему врачу, если он собирается назначить вам антибиотик:
- Точно ли мне нужен антибиотик? Действительно ли мое заболевание имеет бактериальную природу?
- Какие анализы мне нужно сдать, чтобы подтвердить вторичную бактериальную инфекцию?
- Каковы побочные эффекты данного антибиотика?
- Есть ли более простые и безопасные варианты лечения в моей ситуации?
Текст: Саша Васильева, Profilaktika.Media.
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