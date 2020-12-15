Врачи часто назначают антибиотики при COVID-19. Правы ли он? Пить или не пить?

Бактерии и вирусы

Антибиотики — лекарства, которые воздействуют на разные компоненты бактериальной клетки, убивая ее или не давая ей расти и размножаться.

Этот вид лекарств работает только против бактерий, а значит, бесполезен при вирусных инфекциях. Например, большинство случаев боли в горле вызвано вирусными инфекциями — значит, антибиотик не нужен. Он понадобится, если боль в горле вызвана бактерией Streptococcus pyogenes, то есть речь идет о стрептококковой ангине. Кроме того, антибиотики могут назначать людям с высоким риском развития инфекции, например тем, кто перенес операцию, проходит химиотерапию.

При COVID-19 антибиотики тоже не нужны, потому что мы имеем дело с вирусом. COVID-19 гораздо реже осложняется бактериальной инфекцией, в отличие от гриппа. При этом антибиотики во время пандемии назначают повсеместно и далеко не всегда по показаниям. Комбинации препаратов, а также длительность приема часто определяются на глаз — порой это делают сами пациенты.