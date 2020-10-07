Кривая новых случаев заражения COVID-19 в Петербурге и Ленобласти в последние дни взлетела вверх, в Ленэкспо готовят сразу девять новых павильонов для заболевших. Вот что сейчас происходит в городе с заболеваемостью и смертностью от коронавирусной инфекции, будут ли все больницы вновь превращаться в «ковидные» госпитали и обещают ли нам новый локдаун.
В Петербурге всплеск COVID-19 и числа смертей. Ленэкспо готовит 9 павильонов, Смольный не хочет вводить ограничения «в прежних объемах»
Как растет заболеваемость COVID-19 в городе?
В Петербурге третий день подряд фиксируется более 400 новых случаев заболевания COVID-19. Это меньше, чем во время весеннего пика эпидемии (городской максимум — 514 случаев, зафиксированных 15 мая), но больше, чем на протяжении последних четырех месяцев.
Сегодня, 7 октября, официально коронавирусом болеет 12114 петербуржцев. Таких высоких значений в городе еще не было — так, максимум наблюдался в Петербурге 9 июня, когда одновременно болели 10619 человек. «Если говорить в терминах эпидемиологической кривой — вторая волна в Санкт-Петербурге случилась», — еще на прошлой неделе заявил в интервью «Фонтанке.ru» Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель рабочей группы, которая создает математические модели распространения коронавируса для Минздрава РФ.
Почему в Петербурге такая высокая смертность из-за коронавируса?
Ситуация с коронавирусом в Петербурге особенная из-за достаточно высокого уровня смертности. Сейчас летальность составляет 6,87%, для сравнения в Москве — 1.73%. В Петербурге за весь период эпидемии скончалось 3137 человек с коронавирусом — но это только те люди, у которых коронавирусная инфекция признана основной причиной смерти.
Например, в докладе «Об итогах работы комиссии Минздрава России в Санкт-Петербурге» приводятся такие данные о смертности — с апреля по сентябрь из-за COVID-19 умерли 2691 человек, но в целом скончалось 6777 человек с коронавирусной инфекцией.
В этом же докладе называются ошибки Петербурга в борьбе с COVID-19, которые отразились на эффективности работы медиков и росте смертности в период пандемии. Основным фактором названо отсутствие единого центра принятия решений, который бы координировал работу медицинских организаций в период пандемии. Есть 19 органов исполнительной власти, но нет ни одного ответственного за все происходящее.
Также отмечаются другие просчеты, например, неравномерная нагрузка на стационары (в час удавалось принимать от 1 до 8 пациентов с COVID-19), задержка бригад «Скорой» в приемных отделениях до 4-6 часов, не выстроенная должным образом работа КТ-центров, выпавшие из поля зрения врачей пациенты высокого сердечно-сосудистого риска.
Что происходит в больницах города?
Оценивая тяжесть эпидемии, важно смотреть не столько на прирост по заражениям, сколько на ситуацию в больницах. Число госпитализаций из-за COVID-19 за последнюю неделю увеличилось на 17%, но свободные места для пациентов пока есть.
«Ситуация, к сожалению, ухудшается – число новых случаев заражения ежедневно растет. Важно, чтобы петербуржцы проявили ответственность и соблюдали масочный режим для безопасности своих родных и близких», – говорит вице-губернатор Олег Эргашев.
Сейчас в городе развернуто 4930 «ковидных» коек в 13 больницах и принят оперативный план на случай ухудшения ситуации — в Смольном заявляют, что при необходимости смогут развернуть 8155 коек для пациентов с COVID-19.
Лев Авербах
главный врач частной службы скорой медицинской помощи CORIS
Число вызовов в CORIS из-за подозрения на COVID-19 сейчас резко выросло. Мы готовимся к дальнейшему росту заболеваемости, запасаемся средствами индивидуальной защиты для врачей. У себя в Facebook я продолжаю рассказывать про очереди из машин «Скорой» в «ковидные» госпитали — они сейчас не 8-часовые, как это было весной, но по нескольку часов перед некоторыми больницами, например, Покровской и Александровской, наши врачи уже проводили. На очереди из «Скорых» обратила внимание и комиссия Минздрава РФ, анализируя не самую благополучную ситуацию с коронавирусом в Петербурге.
Важно понимать, что в статистике по COVID-19 мы видим лишь верхушку айсберга. В его основании же куда большее число заболевших — в слабых формах, не обратившихся за медицинской помощью или обратившихся, но не получивших диагноза. В отличие от многих коллег-врачей я еще не сталкивался с коронавирусной инфекцией. Стараюсь соблюдать меры безопасности — пропускаю многие массовые мероприятия, а если и нахожусь в закрытом помещении, то держу дистанцию и ограничиваю близкие контакты.
Тем временем в Ленэкспо под лечение петербуржцев с COVID-19 уже готовят 9 павильонов – количество коек во временном госпитале, ставшем страшилкой для петербуржцев, увеличится с 1474 до 2449. На переоборудование Петербург выделил еще 842 млн рублей. Там планируют принимать не только «легких» и «средних» пациентов, но и с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Правда, в Смольном подчеркивают, что Ленэкспо — это все же запасной вариант на случай необходимости.
Будут ли другие больницы вновь перепрофилировать под «ковидные» госпитали? Олег Эргашев заявил, что власти Петербурга постараются не привлекать к оказанию помощи пациентам с коронавирусом крупные стационары, в которых продолжают оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь.
При этом, как стало известно «Доктору Питеру», губернатор Петербурга Александр Беглов уже попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вновь открыть инфекционные отделения в федеральных клиниках, в том числе в Первом меде им. Павлова и СЗГМУ им. Мечникова.
Лариса Щеглова
заместитель главного врача Мариинской больницы по медицинской части
Сейчас в Мариинской больнице сохраняется отдельный корпус для больных COVID-19 — это 80 коек в инфекционном отделении и 12 коек в реанимации.
Все пациенты, попадающие к нам с другими заболеваниями по экстренным показаниям, проходят ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию. В больнице есть собственная лаборатория — чтобы получить результат тестирования требуется максимум 4 часа. Для необследованных на COVID-19 экстренных пациентов с неподтвержденным диагнозом работают обсервационные койки, которые заполняются циклично, потоки больных разделены, чтобы не допустить заноса инфекции на отделения.
У нас уникальная больница — с Региональным сосудистым центром, Городским нефрологическим центром, Центром роботической хирургии и множеством отделений специализированной хирургической помощи. Врачи оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по разным направлениям. Когда нас полностью перепрофилировали под COVID-19, все эти виды помощи стали недоступны для петербуржцев. Многие готовились к плановому хирургическому лечению, но в итоге операции были либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Мы надеемся, что сейчас настало время выполнения своих обязательств перед пациентами.
Что планирует в ответ на рост заболеваемости делать Смольный?
Смольный обещает не вводить ограничения по коронавирусу «в прежних объемах». Но для этого петербуржцы и бизнес должны соблюдать требования санитарной безопасности. При этом, по мнению властей, сейчас каждый второй общепит и магазин нарушает правила работы в пандемию. Самая распространенная проблема — отсутствие у работников средств индивидуальной защиты. В случае повторного нарушения заведениям грозит запрет на ведение деятельности.
Еще в конце сентября Александр Беглов поручил подготовить план по возвращению дистанционного формата работы для бюджетников, а в октябре подписал обновленное постановление, в котором работодателям рекомендовано перевести на удаленку всех сотрудников, которые не участвуют непосредственно «в обеспечении функционирования организации». Сам парламент Петербурга отменил очные заседания в Мариинском дворце на две недели — до 21 октября.
Людям из группы риска — пенсионерам старше 65 — губернатор уже рекомендовал не выходить из дома. «Если мы будем придерживаться рекомендаций, то получится избежать нового локдауна, — отметил он. — Пока сейчас мы ограничиваемся рекомендациями и ужесточаем контроль за соблюдением введенных мер профилактики». Для помощи самоизолированным власти намерены мобилизовать волонтеров.
Также чиновники намерены усиленнее контролировать наличие масок у пассажиров общественного транспорта — об этом заявил вице-губернатор Максим Соколов. Представители Северо-Западной пригородной пассажирской компании рассказали, что транспорт регулярно полностью дезинфицируется, а «Ласточки» оснастили ультрафиолетовыми лампами. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков напомнил, что пассажирам без маски грозит штраф до четырех тысяч рублей, а в метро нарушителей могут просто не пускать. Председатель комитета по транспорту добавил, что 90 % посетителей метро носят маски при входе, но на эскалаторах 25 % пассажиров их снимают. Контроль за этим планируют ужесточить.
Школы и университеты снова закроют?
Смольный не исключает досрочной отправки петербургских школьников на каникулы из-за коронавируса. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, в образовательных организациях города ситуация пока спокойная. Всего в Петербурге 20 тысяч классов, 55 из которых в настоящий момент переведены на дистанционный режим обучения. Но данные меняются ежедневно. «Пока нет предпосылок для того, чтобы либо переходить полностью на дистанционное обучение, либо на ранние каникулы. Но мы за ситуацией наблюдаем очень внимательно. Смотрим чтобы во всех школах соблюдались все предписанные санитарные нормы», — отметила она.
При этом студентов ЛЭТИ и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета уже перевели на дистанционный формат обучения по инициативе руководства вузов.
А что будет с границами?
В Совете Федерации не исключили повторного закрытия границ из-за коронавируса. В оперштабе правда заявили, что пока этого не планируют. Это касается стран, полеты в которые уже разрешены: Турции, Абхазии, Танзании, Великобритании и Австрии. При этом посол Евросоюза в Москве заявил о невозможности открытия границ с Россией в ближайшее время из-за роста случаев заражения коронавирусом.
Текст: Катерина Резникова, Ксения Морозова.
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