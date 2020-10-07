В Петербурге всплеск COVID-19 и числа смертей. Ленэкспо готовит 9 павильонов, Смольный не хочет вводить ограничения «в прежних объемах»

Почему в Петербурге такая высокая смертность из-за коронавируса?

Ситуация с коронавирусом в Петербурге особенная из-за достаточно высокого уровня смертности. Сейчас летальность составляет 6,87%, для сравнения в Москве — 1.73%. В Петербурге за весь период эпидемии скончалось 3137 человек с коронавирусом — но это только те люди, у которых коронавирусная инфекция признана основной причиной смерти.

Например, в докладе «Об итогах работы комиссии Минздрава России в Санкт-Петербурге» приводятся такие данные о смертности — с апреля по сентябрь из-за COVID-19 умерли 2691 человек, но в целом скончалось 6777 человек с коронавирусной инфекцией.

В этом же докладе называются ошибки Петербурга в борьбе с COVID-19, которые отразились на эффективности работы медиков и росте смертности в период пандемии. Основным фактором названо отсутствие единого центра принятия решений, который бы координировал работу медицинских организаций в период пандемии. Есть 19 органов исполнительной власти, но нет ни одного ответственного за все происходящее.

Также отмечаются другие просчеты, например, неравномерная нагрузка на стационары (в час удавалось принимать от 1 до 8 пациентов с COVID-19), задержка бригад «Скорой» в приемных отделениях до 4-6 часов, не выстроенная должным образом работа КТ-центров, выпавшие из поля зрения врачей пациенты высокого сердечно-сосудистого риска.