Армения открыла сухопутные границы для всех иностранцев

«Ограничения на въезд в Армению через сухопутные границы для иностранных граждан сняты, теперь все иностранцы могут въезжать в страну как по воздушному пути, так и по суше. Все иностранцы теперь могут посетить Армению, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в последние 72 часа», — говорится в сообщении МИД Армении.

В августе 2020 года власти Армении разрешили въезд иностранцев автотранспортом, а с сентября на всей территории республики ввели режим карантина. 11 января ограничения были продлены на полгода — несмотря на позицию министерства экономики, которое выступало против. По состоянию на 14 января, число заболевших в Армении достигло 163 576, выздоровели 151 849 человек, летальных исходов — 2 963.