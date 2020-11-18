Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом по-выходным в республике будет действовать комендантский час — за исключением временного промежутка с 10:00 до 20:00, когда новой мере можно будет не придерживаться. Также ограничения вводятся для общепита. Кафе, бары и рестораны теперь будут работать только на доставку.

До конца года в Турции будут закрыты все кинотеатры, а обучение в школах проходить в дистанционном формате. Работа торговых центров, магазинов и парикмахеров также будет ограничена с 10:00 до 20:00.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта — у местного жителя, который вернулся из Европы. По данным Университета Джонса Хопкинса, к 18 ноября число диагностированных случаев COVID-19 в республике достигло 421 413, выздоровели 359 063 человека, скончались 11 704.