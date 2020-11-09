Глава ВОЗ: «Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации»

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации. Сегодня зарегистрировано почти 50 миллионов инфицированных, более 1,2 миллиона ушли из жизни и еще миллионы погибли ввиду разрыва цепочки здравоохранения. Каждая жизнь имеет значение, давайте об этом помнить», — заявил Гебрейесус.

Чтобы поставить пандемию под контроль, миру срочно необходима вакцина — м она должна рассматриваться как «глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар». «Однако вакцина не снимет проблему уязвимости. Она не может решить проблему недостаточного количества глобальных инвестиций в важнейшие функции общественного здравоохранения. Нет вакцины от голода, бедности, изменения климата и неравенства», — добавил глава ВОЗ.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 796 тысяч, в Москве — 475 тысяч, в Петербурге — 71 тысячу, в мире — 50 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.