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Глава ВОЗ: «Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации»

Пандемия новой коронавирусной инфекции уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, чтобы поставить распространение COVID-19 под контроль, миру срочно необходима вакцина.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации. Сегодня зарегистрировано почти 50 миллионов инфицированных, более 1,2 миллиона ушли из жизни и еще миллионы погибли ввиду разрыва цепочки здравоохранения. Каждая жизнь имеет значение, давайте об этом помнить», — заявил Гебрейесус. 

Чтобы поставить пандемию под контроль, миру срочно необходима вакцина — м она должна рассматриваться как «глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар». «Однако вакцина не снимет проблему уязвимости. Она не может решить проблему недостаточного количества глобальных инвестиций в важнейшие функции общественного здравоохранения. Нет вакцины от голода, бедности, изменения климата и неравенства», — добавил глава ВОЗ.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 796 тысяч, в Москве — 475 тысяч, в Петербурге — 71 тысячу, в мире — 50 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов. 

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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