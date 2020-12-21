В Петербурге привили от коронавируса почти 700 человек из групп риска. Началась вакцинация соцработников

Всего в Петербург поступили более 7,5 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-вак» — «Спутник V» Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, а также 1 тысяча доз вакцины Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона». Развернуты 20 пунктов вакцинации в 11 районах города.

На сегодняшний день привиты 674 человек из групп риска, вакцинация завершена у 179 человек. Расширены категории лиц, подлежащих вакцинации — в первую очередь добровольной иммунизации от COVID-19 подлежат медики, педагоги, сотрудники силовых структур. С понедельника, 21 декабря, началась вакцинация социальных работников. До конца года планируется открыть 70 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Петербург готов начать плановую вакцинацию. В город уже поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до конца года развернут 70 прививочных пунктов. Начать «масштабную вакцинацию» 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей.

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустила петербургская компания BIOCAD. Первый миллион доз препарата планируется выпустить уже в декабре. Всего в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от COVID-19.

В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. Ранее о правилах после вакцинации рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, после получения прививки от коронавируса люди должны соблюдать масочный режим, а также на 42 дня минимизировать контакты и воздержаться от употребления алкоголя.