В Минздраве не планируют ограничивать передвижения россиян между регионами из-за роста числа случаев COVID-19

Утром 7 декабря стало известно о том, что из-за роста числа случаев коронавируса в России жителей страны могут ограничить в передвижении между регионами.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — сказал в ходе медицинской конференции «Медицина и качество» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Однако ограничивать передвижение россиян не планируют — в Минздраве заявление Мурашко назвали вырванным из контекста. «Фраза содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество» в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами», — заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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