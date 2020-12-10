В ноябре скончались почти 7 тысяч петербуржцев. Это рекорд за десятилетие

По данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния, в ноябре 2020 года скончались 6 829 человек. Это второй показатель после июня 2020-го, когда в Петербурге было зарегистрировано 5 827 смертей — также рекордное за все 10 лет ведения статистики. В ноябре 2019 года скончались 4 670 петербуржцев, 2018-го — 4 867, 2017-го — 4 899, 2016-го — 5 267, 2015-го — 4 932, 2014-го — 4 780, 2013-го — 4 829, 2012-го — 4 938, 2011-го — 4 951.

Напомним, сентябрь 2020 года стал рекордным по количеству разводов в Петербурге. Всего за один месяц их заключили больше, чем в любой из сентябрей за последние 10 лет — 2 479. При этом в брак вступили 5 330 раз.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 569 тысяч, в Москве — 671 тысячу, в Петербурге — 163 тысячи, в мире — 68 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.