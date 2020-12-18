«Яндекс» назвал три главных слова 2020 года

В 2020 году россияне чаще всего употребляли при поисковых запросах слова «карантин», «пропуск» и «Конституция». В 2019 году главными словами стали «рецессия», «постирония» и «люстрации». В 2018-ом — «слайм», «каршеринг» и «сквиши», 2017-ом — «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта», 2016-ом — «гироскутер», «петиция» и «вейп», 2015-ом — «тверк», «кек» и «слипоны», 2014-ом — «майдан», «годж»и и «санкции», 2013-ом — «метеорит», «плейкаст» и «промокод», 2012-ом — «мультиварка», «мемы» и «ультрабук». В 2011-ом словами года стали «планшет», «купон» и «дефолт».

Напомним, ранее составители Оксфордского словаря не смогли выбрать главное слово 2020 года. В этот раз их несколько и сразу пять — о коронавирусе. Google также назвал самые популярные поисковые запросы 2020 года в России. Наблюдал весь мир, в том числе и россияне, за пандемией новой коронавирусной инфекции, выборами в США и другими событиями. Рассказываем, что гуглили в уходящем чаще всего.

Apple Music и Shazam подвели музыкальные итоги 2020 года в России. Самым популярным артистом стримингового сервиса стал Скриптонит, а самым прослушиваемым треком — «Комета» исполнителя JONY. Видеохостинг YouTube назвал самые популярные видео 2020 года в России — это Дудь, Моргенштерн и опарыши. Музыкальные итоги также подвела «ВКонтакте». Артистом уходящего года стал Моргенштерн — его альбом «Легендарная пыль», записанный за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считанные дни.