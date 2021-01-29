Кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. В том числе в торговых центрах

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую редакцию постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)». С 30 января кафе, бары и рестораны вновь смогут работать в ночное время.