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Кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. В том числе в торговых центрах

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую редакцию постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)». С 30 января кафе, бары и рестораны вновь смогут работать в ночное время. 

  • Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

С 30 января:

  • Все заведения общепита, в том числе расположенные в торговых центрах, смогут принимать посетителей круглосуточно. Исключение составят фуд-корты и фуд-плейсы.
  • Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличивается до 50%.
  • Открываются океанариумы — при условии соблюдения стандарта безопасности, а также обеспечения нахождения на 10 квадратных метров площади океанариума не более 1 человека.
  • Зоопарки и аквапарки открываются при условии соблюдения ранее установленных постановлением условий.
  • В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.
  • Допускается одновременное присутствие зрителей на спортивных мероприятиях в количестве не более 50% от заполняемости. При этом общее количество зрителей не может превышать 15 000 человек.

Остальные ограничения продлеваются до 15 мая. Вот какие:

  • Запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк.
  • Обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
  • Проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и иных мероприятий численностью более 50 человек допускается только при получении согласования соответствующего исполнительного органа государственной власти Петербурга. В частности, физкультурные мероприятия свыше 50 человек можно проводить при наличии согласования Комитета по физической культуре и спорту.
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