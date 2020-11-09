Что делать, если заболел коронавирусом: пошаговая инструкция для лечения COVID-19 в Петербурге

Врач из поликлиники назначит мне тест на COVID-19?

Во-первых, это зависит от того, выявит ли он подозрение на коронавирусную инфекцию. Потому что подозрение на COVID-19 у самого пациента и подозрение на СOVID-19 у врача — разные вещи. Мнительные петербуржцы во время пандемии сразу склонны подозревать у себя именно коронавирусную инфекцию — но наличие одной лишь температуры не является основанием для проведение теста, да и ОРВИ никто не отменял. О различиях в симптомах читайте здесь.

Во-вторых, это зависит от поликлиники и доступности в ней тестов. В Петербурге ситуация с тестированием лучше, чем во многих российских регионах, где врачи вынуждены проводить жесткий кастинг на исследование. Но при этом петербургские чиновники признают, что обеспечить тестированием всех желающих нет возможности. Даже если врач из поликлиники назначит вам тест, то ответ по нему вы получите не на следующий день, а лишь в течение 1-2 недель.

Если вам важно понять, что с вами происходит, и понять это оперативно, то единственный выход — воспользоваться услугами частных лабораторий. Правда, и тут не обойдется без ожидания.