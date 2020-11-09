Что делать, если заболел коронавирусом: пошаговая инструкция для лечения COVID-19 в Петербурге

Что делать, если заболел коронавирусом? Куда звонить — в поликлинику или скорую, где сдать тест на COVID-19 в условиях высокого спроса, в каких случаях есть смысл тратиться на компьютерную томографию и какие лекарства важно иметь под рукой? Составили подробную инструкцию (одобрено врачом-инфекционистом!) для тех, кто болеет коронавирусом на дому и не совсем понимает, что делать.
У меня поднялась температура, появился кашель/пропало обоняние. Что делать?
Во-первых, найти свой полис ОМС и позвонить в районную поликлинику, к которой вы прикреплены. При подозрении на ОРВИ (или коронавирусную инфекцию) врач-терапевт приходит к вам домой в течение 1 дня с момента обращения — проводит осмотр, дает рекомендации по лечению и при необходимости оформляет больничный.
Доступность такой помощи в разных районах города отличается. Нехватка участковых терапевтов в Петербурга была всегда, а во время пандемии усилилась. Сейчас к работе подключают медиков старших курсов и клинических ординаторов.
Звонить из-за плохого самочувствия по телефону 103 не стоит: бригады скорой не приезжают на вызовы из-за температуры 37,5°C и других симптомов ОРВИ. Они оказывают помощь лишь в ситуациях, угрожающих жизни. О том, когда нужно вызывать скорую помощь незамедлительно, читайте чуть ниже.
Выезд врача-терапевта на дом предлагают некоторые частные клиники Петербурга. Они в том числе приезжают к пациентам с температурой и подозрением на ОРВИ — но только в том случае, если у них нет положительного результата теста на COVID-19. Официально работать с коронавирусной инфекцией частным клиникам не разрешено.
Врач из поликлиники назначит мне тест на COVID-19?
Во-первых, это зависит от того, выявит ли он подозрение на коронавирусную инфекцию. Потому что подозрение на COVID-19 у самого пациента и подозрение на СOVID-19 у врача — разные вещи. Мнительные петербуржцы во время пандемии сразу склонны подозревать у себя именно коронавирусную инфекцию — но наличие одной лишь температуры не является основанием для проведение теста, да и ОРВИ никто не отменял. О различиях в симптомах читайте здесь.
Во-вторых, это зависит от поликлиники и доступности в ней тестов. В Петербурге ситуация с тестированием лучше, чем во многих российских регионах, где врачи вынуждены проводить жесткий кастинг на исследование. Но при этом петербургские чиновники признают, что обеспечить тестированием всех желающих нет возможности. Даже если врач из поликлиники назначит вам тест, то ответ по нему вы получите не на следующий день, а лишь в течение 1-2 недель.
Если вам важно понять, что с вами происходит, и понять это оперативно, то единственный выход — воспользоваться услугами частных лабораторий. Правда, и тут не обойдется без ожидания.
Дарья Горякина
заместитель генерального директора Лабораторной службы «Хеликс»
«За время пандемии пропускная способность ПЦР-лабораторий в Петербурге и Москве выросла в 10 раз – с 2500 до 25 тысяч тестов в сутки. На данный момент спрос на диагностику крайне высокий, его стремительный рост мы наблюдаем с начала октября. По состоянию на вечер 8 ноября запись на исследование в центрах «Хеликс», а также запись на бесконтактное тестирование на дому были доступны на 11 ноября».
Какой именно тест на COVID-19 стоит сдать и как это сделать с температурой?
Единственный тест для диагностики COVID-19 — ПЦР-диагностика, во время которой мазок берется из ротоглотки или носоглотки. В некоторых офисах частных лабораторий можно сдать тест даже при наличии сипмтомов ОРВИ, однако в большинстве случаев это запрещено. Поэтому если вы подозреваете у себя коронавирусную инфекцию, самый логичный и этичный способ пройти исследование — это заказать тест с доставкой на дом. Курьер передаст вам набор для взятия мазка, подождет, пока вы его проведете и доставит конверт с биоматериалом в лабораторию. Ответ вы получите в течение двух суток.
Да, есть риск того, что вы некорректно соберете биоматериал, и результат окажется неинформативным. Однако если вы четко следуете инструкции, если вы больны COVID-19 и у вас высокая вирусная нагрузка, ПЦР-диагностика в домашних условиях сработает. Если вирусная нагрузка мала или вы, например, уже идете на поправку, то высоки шансы ничего не обнаружить.
Имеет ли смысл диагностика на все виды ОРВИ?
Сейчас частные лаборатории предлагают петербуржцам еще одно исследование — комплексную диагностику на все виды ОРВИ. Вы можете узнать, болеете ли вы коронавирусом, аденовирусом или распространенными сейчас парагриппом и риновирусом. Загвоздка в том, что для этих инфекционных заболеваний нет эффективного лечения — то есть результаты теста не повлияют на вашу терапию, вы всего лишь будете владеть информацией о том, что какая инфекция вызвала заболевание.
Говорят, что легче всего обнаружить коронавирусную инфекцию с помощью исследования крови. Это так?
Если вы сдаете кровь, значит в ней пытаются найти не коронавирус, а антитела к нему. Напомним, что такая диагностика проводится для определения двух видов антител — антитела IgM говорят об острой фазе болезни, а IgG-антитела указывают на то, что человек встречался с коронавирусной инфекцией в прошлом.
О том, сколько стоит исследование на антитела и в каких клиниках Петербурга его можно провести, читайте здесь.
Вы сдали тест на антитела, и IgM оказался положительный? Это свидетельствует о еще текущей инфекции, особенно при отсутствии антител IgG. Скорее всего, вы переживаете первую неделю (6-9 день) заболевания. На основании положительного IgM при отсутствии IgG врач имеет право поставить вам диагноз COVID-19 и посадить на официальный карантин даже при отрицательном ПЦР-тесте.
При комбинации ПЦР -, IgM+,IgG+ можно считать, что инфекция перенесена около 4 недель назад и более. А комбинация ПЦР+, IgM+, IgG+ указывает на то, что человек выздоравливает и вирус, выделяемый им, уже не опасен. Как правило, это бывает на 2-й и 3-й неделях заболевания.
Как мне лечиться? Врач из поликлиники дал странные рекомендации
На данный момент лекарственных средств для лечения COVID-19 не существует, в очередной раз напоминает ВОЗ. Если вы заболели коронавирусом и находитесь дома, то вести себя нужно также, как при ОРВИ — соблюдать постельный режим, пить много жидкости, хорошо питаться и использовать препараты для облегчения симптомов заболевания.
Что важно иметь дома:
- Жаропонижающие средства. Не бойтесь использовать жаропонижающие средства, чтобы сбивать температуру. Это не отражается на способности организма бороться с заболеванием. Для снижения температуры можно использовать препараты на основе парацетамола или ибупрофена (миф о его опасности при коронавирусной инфекции уже развенчан).
- Пульсоксиметр на палец. Его действительно важно иметь дома, чтобы оценивать насыщение артериальной крови кислородом (сатурацию) во время заболевания. При снижении показателя до 95% важно обратиться к врачу.
- Антикоагулянты и гастропротекторы. Если высокая температура держится больше недели, вы чувствуете сильную слабость, а пульсоксиметр показывает снижение насыщенности организма кислородом, имеет смысл начать терапию осложнений коронавирусной инфекции. Речь идет об антикоагулянтах — препаратах, которые снижают риск развития тромбоза на фоне COVID-19 за счет снижения свертываемости крови. Их прием может привести к обострению болезней ЖКТ — в том, числе гастрита. Поэтому сочетайте эти препараты с гастропротекторами. Прием антикоагулянтов особенно важен для пациентов с сопутствующими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом и аритмией. Также на них стоит обратить внимание девушкам, использующим гормональные контрацептивы и имеющим повышенную свертываемость крови на фоне их приема.
На что не стоит тратить деньги:
- Противовирусные препараты. Как бы активно производители не пытались нам внушить, что их лекарства помогают еще и при заболевании коронавирусом, эффективность ни одного противовирусного препарата для лечения COVID-19 не доказана.
- Антибиотики. Их рекомендуется принимать только при пневмонии с вторичным бактериальным инфицированием. У такой пневмонии есть конкретные признаки, которые можно увидеть на рентгене, компьютерной томографии (КТ), по результатам клинического анализа крови и даже при осмотре врачом. Это в том числе гнойная мокрота, вторая волна подъема температуры выше 38°C. Антибиотики не работают как средство профилактики пневмонии. Более того, принимая их без повода, мы исчерпываем потенциал этих препаратов — в тот момент, когда вам действительно понадобится антибиотик, он может уже не сработать, а врачу придется подбирать другую схему лечения. Бесконтрольный прием антибиотиков приводит к росту устойчивости бактерий к ним, и это глобальный вызов современной медицине.
К сожалению, информация по лечению COVID-19 достаточно разрозненна, врачи поликлиник по-прежнему прописывают антибиотики в целях профилактики, а интернет пестрит рекламой и советами шарлатанов. Вы всегда можете обратиться к методическим рекомендациям Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции — на данный момент уже выпущена 9-я редакция этого документа. Правда, некоторые советы Минздрава все же расходятся с международными рекомендациями — например, относительного приема антибиотика азитромицина.
Если вы запутались, то всегда можно обратиться в службу «Просто спросить о COVID-19», которая проводит бесплатные консультации пациентам. Укажите в сообщении, какие лекарства вам прописал врач, и получите ответ, опирающийся на принципы доказательной медицины — о том, имеются ли данные об эффективности данных препаратов, не является ли эта схема запрещенной и какие состояния обязательно подразумевают дополнительный прием лекарств.
Алла Шарандина
бьюти-редактор журнала «Собака.ru»
«Я переболела коронавирусом дома. Температура до 38,5, ломота в мышцах и суставах, першение в горле, головная боль, тотальная потеря обоняния и вкуса, слабость и сонливость — мне достался стандартный суповой набор легкого течения болезни. Пару недель я приходила в себя на диване и внимательно следила за состоянием.
Динамика болезни у каждого своя, но некоторые закономерности все же есть. У многих температура довольно быстро выходит на плато в 37 с мелочью градусов и держится там примерно неделю. Обоняние часто пропадает на третий-пятый день и возвращается на десятый-двенадцатый. На третьей неделе болезни наступают отложенные последствия влияния вируса на сосуды. У меня это были головокружения и учащенный пульс. Противно, но без потери сознания – приемлемо. Когда просвет в сосудах рассосется, пока не в силах сказать ни одно медицинское светило, поэтому просто принимаю это как данность».
Когда делать КТ, чтобы не пропустить пневмонию?
Проводить компьютерную томографию можно на 5-й день после появления симптомов заболевания — в том случае, если у вас сохраняется высокая температура, выраженная слабость и снижение сатурации до 95%. У пациентов старше 60 лет при наличии высокой температуры проводить КТ имеет смысл раньше — на 2-й или 3-й день после начала заболевания.
Если вы наблюдаетесь у врача в поликлинике, узнайте, на каких условиях и при каких симптомах вам положен бесплатный снимок легких в одном из амбулаторных КТ-центров. Записаться на КТ легких в частных клиниках сейчас по-прежнему нелегко, но многие центры начали принимать пациентов по ночам. Результаты и заключения дают молниеносно.
Пневмония — постоянный спутник коронавирусной инфекции. Такая у нее особенность — воздействовать на легкие. Но не всякую пневмонию, обнаруженную на компьютерной томографии, нужно лечить в условиях стационара. При пневмонии I или II степени — то есть до 5% и от 5 до 25% поражения легких — можно продолжать лечение дома.
Когда вызывать скорую помощь?
Если у вас выраженная слабость, температура выше 38°C, одышка и снижение сатурации — вызывайте скорую медицинскую помощь по телефону 103. Особенно в том случае, если вам больше 50 лет или вы относитесь к группам риска из-за хронических заболеваний.
Могу ли я отказаться от госпитализации?
Конечно, вы всегда можете подписать отказ от госпитализации. Однако нужно осознавать, что в такой ситуации самолечение может привести к куда более тяжелому течению заболевания.
Благодарим врача-инфекциониста ПСПбГМУ им. Павлова Оксану Станевич за помощь в подготовке и экспертизе материала.
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