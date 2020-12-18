Выход Петербурга на плато по заболеваемости COVID-19 объяснили нехваткой лабораторий для тестирования

«Сегодня максимум, который может выявляться, 47 тысяч у 50 лабораторий. При наращивании количества лабораторий и тестов в них эта цифра, 3700 (среднее число новых случаев коронавируса в сутки. — Прим. ред.), будет ползти вверх. Средний уровень выявляемости как раз такой и зафиксировался. У нас же рост продолжается, мы продолжаем госпитализировать пациентов», — приводит «Фонтанка» слова Сарана.

В минувшую среду, 16 декабря, главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова объявила о достижении плато по коронавирусу в городе. По ее словам, система здравоохранения справляется, и пока ужесточать принятые ограничения не планируется. «Мы регистрируем около 3700 заболевших за сутки. На этих цифрах стоим уже несколько дней. Я могу сказать абсолютно точно, что мы вышли на плато. Мы держимся на этом плато на протяжении нескольких дней. И мне бы очень хотелось, чтобы мы с этого плато не уходили», — отметила Башкетова.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 791 тысячу, в Москве — 722 тысячи, в Петербурге — 193 тысяч, в мире — 74 миллиона человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.