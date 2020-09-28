Студентов одного из общежитий Санкт-Петербургского государственного университета в Петергофе закрыли на карантин по коронавирусу. Вирус был обнаружен у членов семьи одного из преподавателей вуза, поэтому его, как и контактирующих с ним обучающихся, направили на самоизоляцию. Закрытые в общежитии студенты жалуются на нехватку еды — решать проблему администрация университета предложила с помощью волонтеров.
Студентов СПбГУ закрыли на карантин в одном из общежитии в Петергофе. Они жалуются, что остались без еды
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Anton Veselov / Shutterstock.com
Студентку СПбГУ вместе с четырьмя соседками по общежитию закрыли на двухнедельный карантин в пятницу вечером, 25 сентября. Как рассказала «Бумаге» девушка, администрация университета не обеспечила их едой и водой, лишила возможности посещать прачечную и кухню, а также покидать свой блок. Заказать еду девушки также не могут — курьера не пропускают через КПП в студгородок. По словам студентки, в случае нарушения изоляции им грозит отчисление.
«Комендант сказала, что мы можем звонить ей и просить купить необходимые продукты, но в пятницу вечером она ушла на выходные, и сегодня [27 сентября] мы третий день сидим без еды, доедая небольшие запасы», — говорит студентка. По ее словам, к изоляции в общежитии их принудили из-за контакта одной из студентов с преподавателем, у членов семьи которого выявили коронавирус.
Информацию о контактировавшим с COVID-19 преподавателем в СПбГУ также подают как официальную причину изоляции студентов. Как сообщила «Петербургскому дневнику» проректор университета Елена Чернова, преподаватель сам обратился в учебный отдел и рассказал, что у членов его семьи, с которыми он контактировал, выявлен вирус COVID-19. Она также предложила студентам на изоляции воспользоваться услугами волонтеров, чтобы получить продукты питания и решить бытовые проблемы.
«В целях предупреждения возможного заражения и распространения COVID-19 указанный сотрудник, а также контактировавшие с ним обучающиеся (четыре человека) были направлены на самоизоляцию. В связи с тем, что обучающиеся проживают в общежитии, вместе с ними на самоизоляцию были направлены их соседи. Ограничительные меры будут сняты после того, как будут готовы результаты тестирования на COVID-19, при условии, что указанные результаты будут отрицательными», — отметили в университете.
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