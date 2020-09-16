Акцизы на табак планируют повысить на 20% для покрытия расходов российского бюджета в период пандемии COVID-19

Текущая версия Налогового кодекса уже предусматривает увеличение ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты на 4% — проект поправок, подготовленный Минфином, увеличивает его сразу до 20%. Рост акцизов приведет к значительному увеличению средней цены пачки сигарет для потребителей — по предварительным подсчетам, в среднем минимум на 20 рублей.

В Министерстве финансов объясняю такой рост акцизов на табак необходимостью компенсировать расходы российского бюджета, увеличившиеся в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. «Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — приводит РБК доводы министерства.

Производители сигарет предупреждают — рост акцизов спровоцирует обвал легального рынка табачных изделий и приведет к увеличению контрабанды на 30%. Потери федерального бюджета из-за развития нелегального рынка могут составить 100-270 миллиардов рублей. Разумным эксперты считают увеличение акцизов на 8-10%.

Напомним, ранее депутаты Госдумы распространили антитабачное законодательство на вейпы, электронные сигареты, снюсы и кальяны. Закон устанавливает ограничения их использования на отдельных территориях и в помещениях, запрещает их свободную демонстрацию в видео и аудио, а также вводит определение таких понятий, как «электронное курительное изделие» и «кальян».