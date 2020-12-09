Беглов встретился с ресторатором Арамом Мнацакановым и заявил о готовности смягчить ограничения по коронавирусу. Но это не точно

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с ресторатором Арамом Мнацакановым, чтобы обсудить взаимодействие между властью и бизнес-сообществом в условиях пандемии. Глава города заявил о готовности смягчить ограничительные меры при условии улучшения эпидемической ситуации.
Если эпидемическая ситуация в Петербурге улучшится, а количество заболевших начнет снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры по коронавирусу. При этом Беглов не исключил и их усиления — в случае ухудшения эпидситуации. «Сегодня у нас 3761 заболевший. И такая цифра держится последние несколько дней. Коечные мощности на пределе. Врачи работают на износ. Мы не можем допустить нового подъема заболеваемости», — заявил Беглов.
По словам Мнацаканова, большинство представителей бизнес-сообщества с понимаем относятся к ограничениям, которые вынуждены вводить власти города. В ситуации, когда в Петербурге «непросто с заболеваемостью», «ответственный бизнес» должен «отнестись с пониманием, пойти навстречу властям и найти пути, которые позволят сохранить отрасль».
«Самое главное — помимо бизнеса, правительства и врачей в эту программу должны включиться все горожане: масочный режим, социальное дистанцирование. Надо убедить людей, что маски позволяют снизить риск заболевания. Мы знаем, у нас город с большой влажностью. А влажность позволяет уменьшить риск заболевания при условии, что находишься на расстоянии друг от друга. Я заверил губернатора, что бизнес продержится. Конечно, мы будем нести потери, но до 10 января ничего с нами не случится», — заявил ресторатор.
Напомним, в Петербурге уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
Не все кафе и бары Петербурга покорно соблюдают ограничения, введенные в городе в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Несмотря на запреты, более 100 заведений продолжают работу. Общепит заявляет о себе на «Карте сопротивления», где содержатся адреса и названия ресторанов, баров и кальянных, которые продолжают работать в штатном режиме. Как считают в Кремле, создание «Карты сопротивления» петербургских баров — «неуважение к людям».
Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 541 тысячу, в Москве — 665 тысяч, в Петербурге — 159 тысяч, в мире — 68 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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