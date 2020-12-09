Беглов встретился с ресторатором Арамом Мнацакановым и заявил о готовности смягчить ограничения по коронавирусу. Но это не точно

Если эпидемическая ситуация в Петербурге улучшится, а количество заболевших начнет снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры по коронавирусу. При этом Беглов не исключил и их усиления — в случае ухудшения эпидситуации. «Сегодня у нас 3761 заболевший. И такая цифра держится последние несколько дней. Коечные мощности на пределе. Врачи работают на износ. Мы не можем допустить нового подъема заболеваемости», — заявил Беглов.

По словам Мнацаканова, большинство представителей бизнес-сообщества с понимаем относятся к ограничениям, которые вынуждены вводить власти города. В ситуации, когда в Петербурге «непросто с заболеваемостью», «ответственный бизнес» должен «отнестись с пониманием, пойти навстречу властям и найти пути, которые позволят сохранить отрасль».

«Самое главное — помимо бизнеса, правительства и врачей в эту программу должны включиться все горожане: масочный режим, социальное дистанцирование. Надо убедить людей, что маски позволяют снизить риск заболевания. Мы знаем, у нас город с большой влажностью. А влажность позволяет уменьшить риск заболевания при условии, что находишься на расстоянии друг от друга. Я заверил губернатора, что бизнес продержится. Конечно, мы будем нести потери, но до 10 января ничего с нами не случится», — заявил ресторатор.