2021 год пройдет в Петербурге под эгидой борьбы с коронавирусом. Вот что нужно делать, чтобы избежать локдауна

«Можно сказать, что значительная часть следующего года пройдет под эгидой борьбы с коронавирусом. В проекте бюджета 2021 года мы на пять миллиардов увеличили финансирование госпрограммы здравоохранения Санкт-Петербурга. Добавили деньги фонду ОМС. Зарезервировали средства на выплату врачам, на закупку тест-систем, лекарственных препаратов и вакцин от COVID-19. За три ближайшие года город приобретет 310 новых машин скорой помощи», — заявил Беглов.

В борьбе с коронавирусом Петербург выигрывает благодаря погоде — теплая осень позволила отсрочить наступление волны сезонного гриппа и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Чтобы избежать локдауна, петербуржцы должны использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. «Проследите, чтобы то же самое делали ваши родственники, друзья, соседи и сослуживцы. Это не просто часть новой нормальности, сегодня это наш главный резерв в борьбе с эпидемией. Используя его, мы сможем избежать повторного локдауна», — добавил губернатор.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 300 тысяч, в Петербурге — 48 тысяч, в мире — 37 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.