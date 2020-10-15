В школах Петербурга отправили на карантин по коронавирусу и ОРВИ более 100 классов

По данным Комитета по образованию Петербурга, на сегодняшний день на карантин по коронавирусу и ОРВИ отправили 113 классов в 55 школах города. Также в Петербурге закрыты 5 групп в 5 детских садах. На дистанционное обучение переведены 15 классов в № 545 Сестрорецка.

«У нас как раз есть время — две недели, когда мы на карантине находимся. Огромное количество контактников, есть очень много случаев, когда в семье один заболел ребенок, а второй нет, но он контактен. Эти две недели, я так считаю, спасут нас от роста заболеваемости», — заявила «Фонтанке» директор школы Елена Лагутина.

Напомним, ранее всех студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» также перевели на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса. Также о переводе на «удаленку» заявил Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

В Москве завершаются каникулы, продленные мэрией столицы до двух недель из-за распространения коронавируса. Однако в школы вернутся не все — учеников 6-11-х классов переведут на дистанционное обучение.