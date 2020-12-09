Минкульт закрывает федеральные театры Петербурга на новогодние праздники

Мариинский, Александринский театры, БДТ имени Товстоногова и другие федеральные театры Петербурга не будут работать с 30 декабря по 10 января. Приказ приостановить прием посетителей Минкульт разослал подведомственным учреждениям города 8 ноября.

Как пишет «Фонтанка», он соответствует новой редакции постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно которой в период новогодних праздников музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, а также выставки и концерты будут под запретом.

Ранее Русский музей и Государственный Эрмитаж также подтвердили закрытие на период новогодних праздников. Александринский, Мариинский и Михайловский театры планировали получить разрешения на новогодние спектакли. По данным «Фонтанки», с соответствующим запросом они обратились в Роспотребнадзор.