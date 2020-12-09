Минкульт закрывает федеральные театры Петербурга на новогодние праздники

В новогодние праздники федеральные театры Петербурга не будут работать. Подведомственные учреждения закрывает Министерство культуры.
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LeDarArt / Shutterstock.com
Мариинский, Александринский театры, БДТ имени Товстоногова и другие федеральные театры Петербурга не будут работать с 30 декабря по 10 января. Приказ приостановить прием посетителей Минкульт разослал подведомственным учреждениям города 8 ноября.
Как пишет «Фонтанка», он соответствует новой редакции постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно которой в период новогодних праздников музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, а также выставки и концерты будут под запретом.
Ранее Русский музей и Государственный Эрмитаж также подтвердили закрытие на период новогодних праздников. Александринский, Мариинский и Михайловский театры планировали получить разрешения на новогодние спектакли. По данным «Фонтанки», с соответствующим запросом они обратились в Роспотребнадзор.
Напомним, в Петербурге введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
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