Оксфордский словарь не смог выбрать слово года. В 2020-ом их несколько

Составители Оксфордского словаря не смогли выбрать главное слово 2020 года. В этот раз их несколько и сразу пять — о коронавирусе.
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В 2020 году оксфордские лексикографы приняли решение выбрать несколько «слов беспрецедентного года». Для этого был создан специальный календарь, в котором каждый месяц года описан определенными словами.
В январе 2020 года это bushfire («лесной пожар») и impeachment («импичмент»),
В феврале — acquittal («оправдательный приговор»),
В марте — coronavirus («коронавирус»),
В апреле — COVID-19, lockdown («локдаун») и social distancing («социальная дистанция»),
В мае — reopening («повторное открытие»),
В июне — Black Lives Matter и Cancel Culture,
В июле — BIPOC (аббревиатура для описания любого нецветного человека),
В августе — mail-in («почта») и belarusian («белорусский»),
В сентябре — moonshot (полет на Луну),
В октябре — superspreader («суперпредставитель») и Net Zero (нулевое потребление энергии).
«Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Наша команда опытных лексикографов собирала и проанализировала эти лексические данные на каждом этапе пути. Быстро стало очевидно, что 2020 год невозможно аккуратно описать одним-единственным словом, поэтому мы решили более подробно рассказать о феноменальных языковых изменениях за год», — говорят составители Оксфордского словаря.
Напомним о других главных словах по версии Оксфордского словаря. В 2014 году словом года стал «vape», то есть «курить электронную сигарету». В 2015-ом — даже не слово, а эмодзи под названием «лицо со слезами радости». В 2016-ом — «post-truth» (постправда). В 2017 году словом года стало «youthquake» — оно обозначает значительные культурные, политические или социальные изменения, вызванные действиями или влиянием молодых людей. Словом 2018 года стало «toxic» — «токсичный», «ядовитый», «отравленный». В 2019 году Оксфордский словарь выбрал «climate emergency» словом года — «климатическое ЧП».
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