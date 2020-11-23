Оксфордский словарь не смог выбрать слово года. В 2020-ом их несколько

В 2020 году оксфордские лексикографы приняли решение выбрать несколько «слов беспрецедентного года». Для этого был создан специальный календарь, в котором каждый месяц года описан определенными словами.

В январе 2020 года это bushfire («лесной пожар») и impeachment («импичмент»),

В феврале — acquittal («оправдательный приговор»),

В марте — coronavirus («коронавирус»),

В апреле — COVID-19, lockdown («локдаун») и social distancing («социальная дистанция»),

В мае — reopening («повторное открытие»),

В июне — Black Lives Matter и Cancel Culture,

В июле — BIPOC (аббревиатура для описания любого нецветного человека),

В августе — mail-in («почта») и belarusian («белорусский»),

В сентябре — moonshot (полет на Луну),

В октябре — superspreader («суперпредставитель») и Net Zero (нулевое потребление энергии).

«Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Наша команда опытных лексикографов собирала и проанализировала эти лексические данные на каждом этапе пути. Быстро стало очевидно, что 2020 год невозможно аккуратно описать одним-единственным словом, поэтому мы решили более подробно рассказать о феноменальных языковых изменениях за год», — говорят составители Оксфордского словаря.