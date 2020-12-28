Исследование: 2020 год изменил жизнь почти половины пользователей рунета

Как рассказали «Собака.ru» в «Одноклассниках», 2020 год полностью изменил жизнь 47% опрошенных пользователей рунета. Особенно часто так отвечали россияне в возрасте от 18 до 24 лет (64%) и 25-34 лет (53%). Изменения в лучшую сторону отметили 33% пользователей рунета, в худшую — 41%.

Более трети россиян в Сети (31%) начали трепетнее относиться к своим друзьям и близким, больше общаться с родителями (17%). Женщины чаще мужчин говорили о пересмотре отношений с близкими — 35% против 28% соответственно. При этом 35% респондентов рассказали, что в этом году они стали реже общаться с друзьями.

В 2020 году люди стали чаще готовить — об этом заявили 22% опрошенных. 21% респондентов прибавили в весе, а 10% — похудели. Есть те, кто стал больше читать (18%), открыл новые увлечения (16%) или завел домашнее животное (12%).

Пользователи младшего возраста чаще называли период пандемии коронавируса наиболее трудным в их жизни — так считают 68% людей до 24 лет. С ними согласны 60% опрошенных до 34 лет и 43% опрошенных 35-44 лет. Люди старшего возраста отметили в качестве сложного периода события 1991-1992 годов: 31% пользователей 45-54 лет и 48% пользователей старше 55 лет. А вот пандемию коронавируса сложной назвали только 38% людей 45-54 лет и 32% людей от 55 лет.

Период пандемии коронавируса 2020 года назвали сложным 48% респондентов, события 1991-1992 годов — 25%, финансово-экономический кризис в России 1998 года — 10%, валютный кризис в России 2014-2015 годов — 9%, кризис 2008-2009 годов — 8% опрошенных.

Почти 40% респондентов заявили, что этот год был бы для них счастливее, если бы было больше денежных средств и 33% — если бы у них появилась новая машина, квартира или дом. 34% рассказали о том, что они хотели бы проводить больше времени с близкими и родными. Многие отметили желание путешествовать — таких респондентов было 30%. Почти четверть опрошенных (23%) мечтают об отмене ограничений по коронавирусу. И только 6% пользователей рунета заявили, что счастливы, несмотря ни на что.