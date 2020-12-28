Исследование: 2020 год изменил жизнь почти половины пользователей рунета

Какой период в 2020 году для россиян оказался наиболее трудным? Чем запомнился уходящий и как повлиял на отношения с близкими? Выяснили в «Одноклассниках». Спойлер: жизнь почти половины пользователей рунета изменилась полностью.
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Фото: Shutterstock.com
Как рассказали «Собака.ru» в «Одноклассниках», 2020 год полностью изменил жизнь 47% опрошенных пользователей рунета. Особенно часто так отвечали россияне в возрасте от 18 до 24 лет (64%) и 25-34 лет (53%). Изменения в лучшую сторону отметили 33% пользователей рунета, в худшую — 41%.
Более трети россиян в Сети (31%) начали трепетнее относиться к своим друзьям и близким, больше общаться с родителями (17%). Женщины чаще мужчин говорили о пересмотре отношений с близкими — 35% против 28% соответственно. При этом 35% респондентов рассказали, что в этом году они стали реже общаться с друзьями.
В 2020 году люди стали чаще готовить — об этом заявили 22% опрошенных. 21% респондентов прибавили в весе, а 10% — похудели. Есть те, кто стал больше читать (18%), открыл новые увлечения (16%) или завел домашнее животное (12%).
Пользователи младшего возраста чаще называли период пандемии коронавируса наиболее трудным в их жизни — так считают 68% людей до 24 лет. С ними согласны 60% опрошенных до 34 лет и 43% опрошенных 35-44 лет. Люди старшего возраста отметили в качестве сложного периода события 1991-1992 годов: 31% пользователей 45-54 лет и 48% пользователей старше 55 лет. А вот пандемию коронавируса сложной назвали только 38% людей 45-54 лет и 32% людей от 55 лет.
Период пандемии коронавируса 2020 года назвали сложным 48% респондентов, события 1991-1992 годов — 25%, финансово-экономический кризис в России 1998 года — 10%, валютный кризис в России 2014-2015 годов — 9%, кризис 2008-2009 годов — 8% опрошенных.
Почти 40% респондентов заявили, что этот год был бы для них счастливее, если бы было больше денежных средств и 33% — если бы у них появилась новая машина, квартира или дом. 34% рассказали о том, что они хотели бы проводить больше времени с близкими и родными. Многие отметили желание путешествовать — таких респондентов было 30%. Почти четверть опрошенных (23%) мечтают об отмене ограничений по коронавирусу. И только 6% пользователей рунета заявили, что счастливы, несмотря ни на что.
Напомним, большинство россиян решили провести новогодние праздники дома. 13% никуда не поедут, потому что боятся заболеть коронавирусом, а 34% хотели бы, но не сделают этого из-за отсутствия денежных средств. На празднование нового, 2021-го года россияне планируют потратить в среднем по 25 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом жители страны сократят расходы на подарки, увеличив траты на праздничный стол. Треть россиян (35%) загадают в новогодню ночь окончание пандемии в 2021 году, пятая часть жителей страны (20%) — найти чемодан с миллионом долларов.
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