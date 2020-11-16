Елизаветинскую больницу в Петербурге оштрафовали за размещение пациентов в коридорах

Елизаветинскую больницу привлекли к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения заболевания». Согласно материалам дела, в середине сентября в пульмонологическом отделении одновременно находилось большее число больных, чем положено, часть из которых находились в коридорах.

«На утро 24 августа в отделении — 43 пациента, в коридоре отделения на койках размещены четыре пациента. 8 сентября в коридоре размещены четыре пациента, пользуются санитарным узлом в рядом расположенных палатах, таким образом имеет место превышение коечной мощности отделения пульмонологии — 31 койка», — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также в Елизаветинской больнице зафиксировали другие нарушения. Так, одному из пациентов с подозрением на коронавирус тест сделали на 13-ый день с момента контакта — он не был обследован при появлении клиники заболевания сходного с COVID-19. В процедурном кабинете пульмонологического отделения на медицинском столике в открытом виде хранились насадки многократного применения к ингаляционным аппаратам.

«В больнице не проводилась обработка постельных принадлежностей гинекологического, оториноларингологического отделений, а также травматологического отделения №2, соответственно не соблюдается санитарно-противоэпидемический режим, не осуществлены мероприятия по предупреждению возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», — добавляют о другом выявленном нарушении в пресс-службе судов.

Защитник больницы в суде признал вину, не оспаривая нарушения, однако просил учесть «трудное финансовое положение учреждения, вследствие чего, невозможность выполнения указаний в предписании в полном объеме».

Елизаветинская больница крупнейшая на севере Петербурга, ежегодно в ней помощь получают более 70 тысяч человек. В период пандемии она не была перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом и продолжает оказывать помощь в круглосуточном режиме по всем профилям. В июне более 60 случаев заражения COVID-19 выявили среди сотрудников больницы.