С 5 ноября в Италии будет действовать запрет на выход из дома с 22:00 до 05:00 без уважительной причины. Премьер-министр республики Джузеппе Конте подписал соответствующий декрет, в котором содержится ряд дополнительных ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на газету La Stampa.
В Италии из-за коронавируса вводят режим ЧП и комендантский час
Также на территории Италии перестанут работать торговые центры по выходным и праздничным дням, временно приостанавливают свою деятельность музеи и выставки. Старшеклассники и студенты переводятся на дистанционное обучение, а наполняемость транспорта сократят до 50%. Кроме того, вводится обязательное ношение масок в младших классах школы даже во время уроков. Добавим, что ранее школьники надевали маски только на переменах. Новые ограничительные меры продлятся до 3 декабря.
Решение о дополнительных ограничениях в отдельных регионах будут принимать в зависимости от развития в них ситуации с коронавирусом. В регионы, которые входят в красную зону, будет запрещен въезд всем, не проживающим в них на постоянной основе. Там прекратят работу магазины, за исключением продуктовых и торгующих предметами первой необходимости.
В зонах среднего риска, к которым сейчас относят Апулию, Калабрию и Венето, начнут действовать ограничения на выезд из городов постоянного проживания, закроют все кафе и рестораны. В зеленых же зонах будут действовать только общие ограничения.
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