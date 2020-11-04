В Италии из-за коронавируса вводят режим ЧП и комендантский час

Решение о дополнительных ограничениях в отдельных регионах будут принимать в зависимости от развития в них ситуации с коронавирусом. В регионы, которые входят в красную зону, будет запрещен въезд всем, не проживающим в них на постоянной основе. Там прекратят работу магазины, за исключением продуктовых и торгующих предметами первой необходимости.

В зонах среднего риска, к которым сейчас относят Апулию, Калабрию и Венето, начнут действовать ограничения на выезд из городов постоянного проживания, закроют все кафе и рестораны. В зеленых же зонах будут действовать только общие ограничения.