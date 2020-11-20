За время пандемии в Петербурге коронавирусом переболели около 15 тысяч работников больниц

«Переболело и продолжает болеть около 15 тысяч работников медицинских организаций. Медицинских работников порядка 13 тысяч, большая часть, естественно, уже выздоровели. Я могу это сказать хотя бы на основании тех данных, что около 9 тыс. медицинских работников получили компенсационные выплаты вследствие заболевания. Сейчас темп, конечно, снизился по сравнению с тем, что мы переживали в предыдущие месяцы», — сообщил глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Согласно официальной статистике, умершими от коронавируса признаны 38 медицинских работников Петербурга. По словам Лисовца, в больницах города больше вспышек заболеваемости COVID-19 нет.

Напомним, выплаты по COVID-19 сотрудникам медицинских учреждений учредили в начале апреля. Заболевшим медикам положено 300 тысяч рублей. Тем, кто получил инвалидность вследствие заражения коронавирусной инфекцией — 500 тысяч рублей, а семьям умерших — 1 миллион рублей. Позже Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил новое распоряжение, согласно которому изменен порядок предоставления выплат медицинским работником, заразившимся или умершим вследствие коронавируса.

В начале апреля на Малой Садовой улице появился стихийный мемориал памяти погибших от коронавируса медиков. Его уже демонтировали, пообещав сохранить фотографии в музее. В октябре открылась Аллея памяти из 30 кленов. Также в городе планируют создать постоянную «Стену Памяти» и установить мемориальные таблички в больницах города.