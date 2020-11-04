В Петербурге заработают еще четыре стационара-трансформера на 1200 мест для коронавирусных пациентов

По словам Беглова, сейчас в городе принимает коронавирусных пациентов 21 площадка медицинских стационаров, в числе которых 18 городских и три федеральных. Всего развернуто 7913 коек, а общая коечная мощность составляет около 12 тысяч.

«Нам помог Газпром, который безвозмездно передал «Ленэкспо», где мы временно разместили 2500 дополнительных коек. Кроме того, в июне мы получили небольшую передышку и заложили 4 новых стационара-трансформера. В декабре уже их введем. Это даст нам еще 1200 коек», — сообщил губернатор. Койки разместят в новых корпусах городской больницы № 33, госпиталя ветеранов войн на Народной улице, больницы святителя Луки и Николаевской больницы в Петергофе.