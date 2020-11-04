К декабрю в Петербурге подготовят еще четыре стационара-трансформера для пациентов с коронавирусом. Об этом на встрече с Владимиром Путиным рассказал глава города Александр Беглов.
В Петербурге заработают еще четыре стационара-трансформера на 1200 мест для коронавирусных пациентов
По словам Беглова, сейчас в городе принимает коронавирусных пациентов 21 площадка медицинских стационаров, в числе которых 18 городских и три федеральных. Всего развернуто 7913 коек, а общая коечная мощность составляет около 12 тысяч.
«Нам помог Газпром, который безвозмездно передал «Ленэкспо», где мы временно разместили 2500 дополнительных коек. Кроме того, в июне мы получили небольшую передышку и заложили 4 новых стационара-трансформера. В декабре уже их введем. Это даст нам еще 1200 коек», — сообщил губернатор. Койки разместят в новых корпусах городской больницы № 33, госпиталя ветеранов войн на Народной улице, больницы святителя Луки и Николаевской больницы в Петергофе.
Губернатор также отчитался, что 21 миллиард рублей, полученный от государства, был направлен на выплаты медицинским работникам, на закупку лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты. Также почти 31 млрд рублей ушел на социальную поддержку населения – семей с детьми, учителей, пенсионеров и других. По словам Беглова, городу необходимо еще порядка 3,5 - 4,5 млрд рублей из федерального бюджета. «Сейчас мы должны получить эти деньги. Это большая поддержка, особенно на покупку лекарств, которые будут бесплатно выделяться заболевшим коронавирусом», — сказал он.
Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 693 тысячи, в Москве — 445 тысяч, в Петербурге — 65 тысяч, в мире — 47 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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