Петербуржцы смогут сделать тест на COVID-19 по полису ОМС

В настоящий момент тестирование петербуржцев на коронавирус осуществляется за счет средств бюджета Петербурга, однако, как отметила депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова, не все желающие могут сдать анализ в поликлиниках. Сделать это по полису ОМС можно будет с начала 2021 года. «Мы полагаем что доступность этого исследования существенно вырастет с 1 января», — заявила она.

Ранее в Комитете по здравоохранению Петербурга отмечали, что анализы на коронавирус по желанию не являются страховым случаем, поэтому не могут быть оплачены по программе обязательного медицинского страхования. Бесплатно сделать тест можно быть только определенным категориям граждан.

До 1 января 2021 года бесплатный тест на коронавирус положен: