Петербуржцы смогут сдать тест на COVID-19 по полису ОМС. Тестирование будет включено в программу обязательного медицинского страхования с 2021 года.
Петербуржцы смогут сделать тест на COVID-19 по полису ОМС
В настоящий момент тестирование петербуржцев на коронавирус осуществляется за счет средств бюджета Петербурга, однако, как отметила депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова, не все желающие могут сдать анализ в поликлиниках. Сделать это по полису ОМС можно будет с начала 2021 года. «Мы полагаем что доступность этого исследования существенно вырастет с 1 января», — заявила она.
Ранее в Комитете по здравоохранению Петербурга отмечали, что анализы на коронавирус по желанию не являются страховым случаем, поэтому не могут быть оплачены по программе обязательного медицинского страхования. Бесплатно сделать тест можно быть только определенным категориям граждан.
До 1 января 2021 года бесплатный тест на коронавирус положен:
- Тем, кто контактировал с заболевшими COVID-19,
- Пациентам с диагностированной внебольничной пневмонией,
- Всем вернувшимся из-за границы с признаками респираторных заболеваний,
- Петербуржцам старше 65 лет,
- Сотрудникам СИЗО, колоний и домов-интернатов,
- Также бесплатное тестирование было положено тем, кто имеет соответствующее направление от врача.
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