В Петербурге осталось свободно только 4% коек для пациентов с коронавирусом

Еженедельный прирост заболеваемости коронавирусом в Петербурге составляет 1,4%. По словам вице-губернатора города Олега Эргашева, это привело к сокращению свободного коечного фонда. «Сегодня медицинскую помощь горожанам оказывают 22 учреждения, из них 16 городских и 6 федеральных. В общей сложности развернуто 11 151 койка, из которых в настоящий момент, к сожалению, очень много заболевают, осталось 4%. Мы понимаем, что необходимо развертывать дополнительные мощности», — сообщил Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Смольный готовится развернуть дополнительные койки для пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Места появятся в институте Алмазова и павильонах Ленэкспо №1, 2, 3 и 8. Также в ближайшие дни откроется новый шестиэтажный корпус Госпиталя ветеранов войн, построенный за пять месяцев. Его сразу переоборудуют в инфекционную больницу с коечным фондом на 405 мест. Готовится к запуску и лечебно-диагностический корпус городской больницы №33 в Колпине — его коечная мощность составит 420 мест.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 734 тысяч, в Москве — 708 тысяч, в Петербурге — 185 тысяч, в мире — 73 миллиона человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.