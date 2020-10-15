Смольный обязал вакцинировать 75% работников ретейла и общепита Петербурга

Как следует из распоряжения Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, о котором пишет «Фонтанка», обязательная вакцинация работников торговли и общепита предусмотрена комплексным планом мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции. «Необходимым является достижение охвата вакцинацией не менее 75% сотрудников», — говорится в документе.

При этом в распоряжении не уточняется, от чего именно необходимо прививать сотрудников. Как объясняют в аппарате вице-губернатора Петербурга Евгения Елина пояснили, что речь идет о прививках от гриппа, а планка в 75% носит рекомендательный характер.

Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.

14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как сообщил президент Владимир Путин, «на подходе еще одна».

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.