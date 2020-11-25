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Более 44 тысяч петербуржцев болеют коронавирусом дома. Бюджетных средств на их лечение не осталось

На сегодняшний день более 44 тысяч петербуржцев проходят лечение от коронавируса на дому. Средств, выделенных Министерством здравоохранения для амбулаторных больных, не хватает — они были рассчитаны на 26 тысяч больных COVID-19.

  • Фото: Shutterstock.com

     

На закупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19 на дому Минздрав выделил Петербургу 203 миллиона рублей. По подсчетам министерства, этой суммы должно было хватить на лечение почти 26 тысяч петербуржцев — в среднем по 7 600 тысяч на одного заболевшего. Сейчас число больных превысило 44 тысячи человек.

«В среднем на человека предполагается порядка 7 600 рублей — это средний чек лекарств для лечения инфекции. Предполагалось, что 203 миллионов хватит до конца года, но мы уже сейчас видим, что суммы будет немножко недостаточно. Потому что у нас новые пациенты заболевают, плюс после выписки пациенты будут получать препараты на долечивание», — сообщил первый замглавы Комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 162 тысячи, в Москве — 571 тысячу, в Петербурге — 107 тысяч, в мире — 59 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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