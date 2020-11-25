Более 44 тысяч петербуржцев болеют коронавирусом дома. Бюджетных средств на их лечение не осталось

На закупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19 на дому Минздрав выделил Петербургу 203 миллиона рублей. По подсчетам министерства, этой суммы должно было хватить на лечение почти 26 тысяч петербуржцев — в среднем по 7 600 тысяч на одного заболевшего. Сейчас число больных превысило 44 тысячи человек.

«В среднем на человека предполагается порядка 7 600 рублей — это средний чек лекарств для лечения инфекции. Предполагалось, что 203 миллионов хватит до конца года, но мы уже сейчас видим, что суммы будет немножко недостаточно. Потому что у нас новые пациенты заболевают, плюс после выписки пациенты будут получать препараты на долечивание», — сообщил первый замглавы Комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 162 тысячи, в Москве — 571 тысячу, в Петербурге — 107 тысяч, в мире — 59 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.