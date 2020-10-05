ВОЗ: каждый десятый человек на планете может быть заражен коронавирусом

«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом. В этом отношении есть вариации по странам, в городах и сельской местности, и есть вариации по различным группам. Это означает, что подавляющее большинство населения мира подвергается риску. Мы знаем, что пандемия продолжит развиваться. Но мы также знаем, что на настоящий момент у нас есть рабочие инструменты для подавления передачи инфекции и спасения жизней», — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По словам Райана, дальнейшее развитие ситуации в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции будет зависеть от выбора, который человечество сделает коллективно.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. На фоне второй волны коронавируса уже подготовили к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой. Увеличили число коек для пациентов с COVID-19 и власти Ленобласти.

На сегодняшний день почти 90% из 129 тысячи коек, развернутых для приема пациентов с коронавирусом в России, заняты. В Петербурге свободны только 6% мест. Во всех школах Москвы увеличат осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Мэрия столицы вновь частично вводит ограничения. Губернатор Петербурга Александр Беглов также поручил подготовить план по возвращению дистанционного формата работы.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 225 тысяч, в мире — 35 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.