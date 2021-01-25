Российские ученые сделали первое в мире изображение «британского» штамма коронавируса

Фотография вируса под микроскопом была получена учеными «Вектора» в рамках изучения свойств нового штамма коронавируса — включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

Мутации, характерные для «британского» штамма, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», уверяют ученые и ее разработчики. В состав препарата входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями.

Российские тесты на коронавирус эффективно выявляют заражение в том числе и «британским» штаммом коронавируса. «Зарегистрированные в Российской Федерации ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, обеспечивают надежное выявление случаев заражения британским вариантом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм», — уточнили в Роспотребнадзоре.