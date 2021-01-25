Российские ученые сделали первое в мире изображение «британского» штамма коронавируса

Ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали первое в мире изображение «британского» штамма коронавируса. Мутации, характерные для штамма, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», уверяют ученые и разработчики препарата.
Фотография вируса под микроскопом была получена учеными «Вектора» в рамках изучения свойств нового штамма коронавируса — включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.
Мутации, характерные для «британского» штамма, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», уверяют ученые и ее разработчики. В состав препарата входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями.
Российские тесты на коронавирус эффективно выявляют заражение в том числе и «британским» штаммом коронавируса. «Зарегистрированные в Российской Федерации ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, обеспечивают надежное выявление случаев заражения британским вариантом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Напомним, с 16 декабря в Лондоне ввели ограничения по коронавирусу третьего, высшего уровня, 8 января мэр Лондона Садик Хан сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации. Причиной стала мутация коронавируса. Еще один новый штамм коронавируса может быть заразнее ранее выявленных мутаций. По состоянию на 6 января, новый штамм коронавируса был выявлен в 41 стране мира, а также в России.
Позже специалисты из Кенийского института медицинских исследований обнаружили на юго-востоке страны сразу 16 новых штаммов коронавируса. Они имеют уникальный характер и еще не встречались в других частях мира. В январе 2021 года еще одна новая мутация коронавируса выявлена на юге Германии. А штамм коронавируса из ЮАР выявляет слабые места иммунной системы и распространяется на 50% быстрее других мутаций. Всего, по оценке Charite, на сегодняшний день в мире выявлено более 12 тысяч мутаций коронавируса.
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