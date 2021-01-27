Как пишет газета The Independent, УЕФА поддерживает контакты со всеми 12 городами-организаторами Евро-2020 — власти каждого из них заявили о намерении провести чемпионат. В планах союза предусмотрено четыре основных варианта проведения матчей — заполненные стадионы, 75-процентная, 50-процентная или 25-процентная заполняемость.

Варианты проведения необходимы, так как некоторым городам-организаторам, возможно, придется отказаться от проведения турнира по независящим от них причинам в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, ранее УЕФА обсуждал возможность сократить число городов, принимающих Чемпионат Европы. В союзе опасались, что некоторые города не смогут подготовиться к чемпионату из-за экономических потерь на фоне пандемии коронавируса. Рассматривался вариант провести Евро в одной стране или небольшой группе стран. Например, чемпионат могла принять Англия — одна либо вместе с Шотландией и Ирландией.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (в том числе две с участием сборной России: Россия—Бельгия и Россия—Финляндия) и один из четвертьфиналов. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы, который в 1960 году выиграла сборная СССР. Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом Евро.