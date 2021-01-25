По словам Фалькова, в России не откажутся от очного обучения в пользу дистанционного. Используя полученный в период пандемии опыт, в процессе организации традиционного формата будут использоваться современные технологии.

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет. В какой-то части удаленные технологии помогут, я надеюсь, в разумных пределах, если использовать их на территориях, где не хватает преподавателей, преподавателей высокопрофессиональных, по отдельным дисциплинам или даже по отдельным курсам, можно вот так же общаться, но во всем нужна, конечно, мера», — приводит ТАСС слова главы Минобрнауки.

В дальнейшем студентам российских университетов следует дать возможность самим выбирать формат обучения, считает Фальков. Министерство образования и науки планирует провести работу в этом направлении в ближайшее время.

«Надо дать возможности для выбора самому студенту, преподавателю и университету, чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути. Если вы получаете высшее образование, когда у вас есть диплом бакалавра или специалиста, многие из вас работают, это другая ситуация, здесь далеко не всегда может быть необходима традиционная форма, может быть и качественный, квалифицированный онлайн», — добавил Фальков.

Напомним, ранее Минобрнауки перевело университеты Москвы и Петербурга на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, регионам было рекомендовано принять аналогичное решение исходя из эпидситуации. Также правительство России готовит законопроект о дистанционном образовании. Он начнет регулировать такой формат обучения только на случай чрезвычайных ситуаций.