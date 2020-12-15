Как говорят в «Аэрофлоте», действия авиакомпании «продиктованы заботой о здоровье пассажиров и экипажа». Поэтому пассажиры должны использовать защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета. Снять ее разрешат только для замены или во время приема пищи. Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, допущены к полету также не будут.

«Безусловным приоритетом для авиакомпании является безопасность пассажиров и членов экипажа. Строгое исполнение требований по использованию средств индивидуальной защиты является важным условием допуска пассажиров к полету. Авиакомпания придерживается жесткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету», — отмечают в пресс-службе авиакомпании.

На этом усиление контроля за соблюдением масочного режима не ограничивается. Как пишет Baza, новые правила рассадки в салонах самолетов «Аэрофлота» предписывают создание в каждом их них специальных карантинных зон. Карантинные зоны будут находиться в эконом-классе на последних двух рядах по правому борту. Туда будут принудительно пересаживать пассажиров, отказывающихся надевать защитную маску — даже тех, кто купил билет в бизнес-класс.