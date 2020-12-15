18+
  • Образ жизни
  • Путешествия

«Аэрофлот» организовал карантинные зоны в своих самолетах. Туда отправят тех, кто отказывается надеть маску

Авиакомпания «Аэрофлот» усилила контроль за соблюдением масочного режима во время полетов. На борт не пустят пассажиров без средств защиты, даже если они не могут носить их по медицинским показаниям.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Как говорят в «Аэрофлоте», действия авиакомпании «продиктованы заботой о здоровье пассажиров и экипажа». Поэтому пассажиры должны использовать защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета. Снять ее разрешат только для замены или во время приема пищи. Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, допущены к полету также не будут.

«Безусловным приоритетом для авиакомпании является безопасность пассажиров и членов экипажа. Строгое исполнение требований по использованию средств индивидуальной защиты является важным условием допуска пассажиров к полету. Авиакомпания придерживается жесткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету», — отмечают в пресс-службе авиакомпании.

На этом усиление контроля за соблюдением масочного режима не ограничивается. Как пишет Baza, новые правила рассадки в салонах самолетов «Аэрофлота» предписывают создание в каждом их них специальных карантинных зон. Карантинные зоны будут находиться в эконом-классе на последних двух рядах по правому борту. Туда будут принудительно пересаживать пассажиров, отказывающихся надевать защитную маску — даже тех, кто купил билет в бизнес-класс.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты