Авиакомпания «Аэрофлот» усилила контроль за соблюдением масочного режима во время полетов. На борт не пустят пассажиров без средств защиты, даже если они не могут носить их по медицинским показаниям.
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Фото: Shutterstock.com
Как говорят в «Аэрофлоте», действия авиакомпании «продиктованы заботой о здоровье пассажиров и экипажа». Поэтому пассажиры должны использовать защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета. Снять ее разрешат только для замены или во время приема пищи. Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, допущены к полету также не будут.
«Безусловным приоритетом для авиакомпании является безопасность пассажиров и членов экипажа. Строгое исполнение требований по использованию средств индивидуальной защиты является важным условием допуска пассажиров к полету. Авиакомпания придерживается жесткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету», — отмечают в пресс-службе авиакомпании.
На этом усиление контроля за соблюдением масочного режима не ограничивается. Как пишет Baza, новые правила рассадки в салонах самолетов «Аэрофлота» предписывают создание в каждом их них специальных карантинных зон. Карантинные зоны будут находиться в эконом-классе на последних двух рядах по правому борту. Туда будут принудительно пересаживать пассажиров, отказывающихся надевать защитную маску — даже тех, кто купил билет в бизнес-класс.
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