«Не отпустит нас еще ковид к Новому году»: в Смольном спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге

«Рост, не такой интенсивный, как в первую волну, но будет наблюдаться. Пик выпадет на конец ноября — декабрь месяц. Не отпустит нас еще ковид к Новому году», — заявил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он не исключил, что, учитывая динамику распространения коронавируса, к пику заболеваемости Петербург приблизится через пару недель.

Еще в начале октября руководитель рабочей группы по созданию математических моделей распространения коронавируса Алексей Боровков прогнозировал, что при самом пессимистичном сценарии распространения новой коронавирусной инфекции уже к началу зимы число активных больных COVID-19 в Петербурге может достигнуть 18 тысяч человек. Порог был пройден к концу месяца — по состоянию на 5 ноября, число болеющих составило 21 269 человек.

В начале ноября суточный прирост заболевших прошел отметку в 900 человек, и прогноз был скорректирован. Согласно нему, 8 января 2021 года в Петербурге ожидается 31 422 активных заражений.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 712 тысяч, в Москве — 450 тысяч, в Петербурге — 66 тысяч, в мире — 48 миллионов человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.