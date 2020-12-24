Барам и ресторанам Петербурга разрешили открыть «зимние кафе». От снега и мороза спасут только зонты

Заведения общепита смогут установить «зимние кафе» на период с 25 декабря по 10 января, согласование пройдет в упрощенном порядке. В таких кафе смогут поставить только столики, стулья, скамьи и зонты, которые станут единственной защитой общепита от снега и мороза.

Как пишет «Фонтанка», единственное условие размещения «зимних кафе» — занимаемая верандой площадь не должна превышать площадь самого предприятия общественного питания. Также уличную мебель надо будет убирать на ночь. Чтобы получить разрешение, необходимо подать заявку в Комитет имущественных отношений.

Напомним, альтернатива закрытию заведениям общепита была предложена в начале декабря. В числе возможных вариантов работы — участие в городских ярмарках, разносная торговля, точки продажи на частной территории и уже разрешенные «зимние кафе». Также власти Петербурга до 25 декабря планировали определиться с работой общепита в новогодние праздники. Вероятно, этого не случится — ситуация с коронавирусом в Петербурге не позволяет ослабить ограничения.