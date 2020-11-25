В Петербурге собран необходимый для лечения тяжелых больных COVID-19 фонд плазмы с антителами

Уже сейчас в Петербурге собрано 350 литров плазмы, до конца года планируется заготовить еще около 150 литров. «Сейчас на Городской станции переливания крови есть необходимый фонд антиковидной плазмы от доноров всех групп крови. Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить тяжелых больных. Но фонд нужно постоянно пополнять. Потребность в плазме растет, и город увеличивает объемы ее заготовки», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Использование плазмы крови переболевших коронавирусом — метод лечения больных COVID-19, который рекомендован Минздравом и активно внедряется во многих стационарных лечебных учреждениях. В частности, метод используют в Боткинской, Мариинской и Александровской больницах, стационарах больниц Святителя Луки и Святого Георгия, №40, №20 и №2.

Напомним, в конце апреля в Петербурге начали применять плазму крови переболевших коронавирусом для лечения зараженных. Уже в мае в больнице №40 выздоровел первый пациент, а к июню число победивших COVID-19 таким способом увеличилось до 32. Однако для того, чтобы стать донором, необходимо подойти по критериям возраста и состояния здоровья — поэтому лечение COVID-19 плазмой не будет широко доступно.

Главное условие для доноров плазмы — наличие документально подтвержденного положительного исследования на COVID-19 и двух последних отрицательных тестов. После выздоровления от новой коронавирусной инфекции должно пройти не меньше двух недель. Предпочтение отдается донорам, у которых заболевание проходило в средне-тяжелой форме. Кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет, среди противопоказаний — некоторые хронические и инфекционные заболевания.

В Петербурге сбор плазмы от доноров, переболевших COVID-19, проводят Городская станция переливания крови, больница Святого Великомученика Георгия и многопрофильная больница №2.