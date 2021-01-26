В декабре 2020 года смертность в Петербурге стала рекордной — на 43% выше, чем в 2019-ом

По официальным данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния, всего за 11 месяцев 2020 года в Петербурге скончались 64 540 человек. Вместе с данными оперштаба за декабрь — 72,98 тысячи. Официальная статистика смертности за декабрь 2020 года комитетом до сих пор не опубликована.

Напомним, за минувший год смертность в Петербурге выросла на 22,9% к 2019 году. По уровню прироста «мы не стали худшими в России», уверен глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, а главная причина смертей — сердечно-сосудистые заболевания.