Как пишет РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays, о снижении доходов в 2020 году заявили 32% сотрудников российских компаний. У 15% доходы сократились более чем на 21%, у 8% — на 11-20%, еще у 9% — на 5-10%. По итогам года о сокращении доходов сообщили только 7% участников исследования.

Среди тех, кто сообщил о падении доходов, 19% связали это с увольнением по собственному желанию. 18% — с сокращением зарплат, 14% — с уменьшением бонусов на работе, а 11% — о смене места деятельности на менее доходное.

У 38% сотрудников российских компаний доход в 2020 году остался на прежнем уровне, увеличился — у 30%. Для сравнения, в 2019 году таких было 58%. В число тех, чей доход стал больше, вошли специалисты IT-индустрии, профессионалы из фармацевтической сферы, консалтинга и медоборудования.

Большинство профессионалов (59%) ожидают роста доходов в 2021 году. 33% предполагают, что их заработок никак не изменится, а 8% предсказывают дальнейшее снижение. В 2019 году никто из опрошенных не ждал уменьшения доходов.

Увеличить зарплаты своим сотрудникам в 2020 году решились только 34% работодателей — тогда как в 2019 году таких было 74%. Почти четверть компаний (24%) в году минувшем были вынуждены снизить зарплаты, еще 42% сообщили о сохранении ставок на прежнем уровне.

Напомним, большинство россиян решили провести новогодние праздники дома. 13% никуда не поедут, потому что боятся заболеть коронавирусом, а 34% хотели бы, но не сделают этого из-за отсутствия денежных средств. На празднование нового, 2021-го года россияне планируют потратить в среднем по 25 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом жители страны сократят расходы на подарки, увеличив траты на праздничный стол.