Рождественская ярмарка на Манежной площади в Петербурге пройдет без концертной программы из-за коронавируса

Рождественская ярмарка пройдет с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021-го на Манежной площади и прилегающими к ней Малой Садовой и Кленовой улицами. Но, как отметили организаторы, «в связи с ограничениями на проведение торжественных и развлекательных мероприятий концертная программа Рождественской ярмарки не предусмотрена».

В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. А еще впервые с 2012 года на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 673 тысячи, в Москве — 439 тысяч, в Петербурге — 64 тысячи, в мире — 46 миллионов человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.