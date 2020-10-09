Беглов: Смольный не будет вводить в Петербурге новые ограничения из-за коронавируса

«На сегодняшний день обстановка в городе осложняется, и у нас заболеваемость в два раза выше, чем выздоровление. Все зависит от нашей дисциплины, сознательности. Больше всех в этой ситуации пострадал бюджет города, и правительство города не заинтересовано вводить какие-то ограничения, потому что это бьет как по бизнесу, так и по доходам нашего города, а это и школы, и детские сады, и социальные программы, и все остальное», — рассказал Беглов.

Несмотря на дополнительные расходы бюджета Петербурга на борьбу с коронавирусом, финансирование всех социальных программ удалось сохранить — как и оказать поддержку малому и среднему бизнесу на сумму почти 18 миллионов рублей. По данным Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, доля предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии, составила 36,2%. «Будем вас поддерживать, помогать. Но и ждем от вас отдачи, прежде всего, соблюдения тех норм, которые предписаны Роспотребнадзором», — добавил губернатор.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. При самом пессимистичном сценарии уже к началу зимы число активных больных COVID-19 в Петербурге может достигнуть 18 тысяч человек.

Несмотря на заявление Беглова, ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин назвал условие, при котором вновь закроет бизнес и введет самоизоляцию из-за коронавируса — «когда больных придется размещать в коридорах».