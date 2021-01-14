Как оспорить коронавирусные штрафы? Инструкция от юриста

Шаг 3: составьте жалобу

По статистике примерно в половине случаев штраф заменяют на предупреждение. В жалобе изложите подробно обстоятельства случившегося, а также причину, по которой штраф должен быть отменен. Рекомендуем обратить внимание на статью, указанную в постановлении. Ссылка на региональный закон (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) ошибочна. В таком случае укажите в жалобе на неправильное применение закона. Кроме этого, рекомендуем сослаться на такое основание для освобождения от ответственности как малозначительность: вы не болеете коронавирусной инфекцией, а суть принимаемых государством мер заключается не в назначении непосильных штрафов, а в реальном ограничении распространения вируса. Поэтому достаточно было сделать устное замечание или, например, не пустить вас в транспорт или другое общественное место, а не накладывать штраф. В этом приложении можно скачать готовую жалобу. Система автоматически подбирает наилучшие основания для обжалования именно в вашем случае.

Шаг 4: направьте жалобу в суд

Чтобы понять, в какой суд обращаться, необходимо точно знать место правонарушения. Оно указано в постановлении. Достаточно вбить в Гугле или Яндексе адрес и слово «подсудность», чтобы найти нужный суд. Сейчас личный прием заявлений в судах приостановлен в связи с эпидемиологической ситуацией. Рекомендуем направить жалобу почтой.

Шаг 5: Ожидайте решения

Суд будет рассматривать жалобу два месяца. В течение этого срока штраф можно не платить. Если не хотите лично являться в суд, вместе с жалобой подайте ходатайство о рассмотрении дела в ваше отсутствие. Свое решение суд вышлет по почте.