Как оспорить коронавирусные штрафы? Инструкция от юриста

Более 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по коронавирусу: общая сумма взысканий составила как минимум 1,7 миллиарда рублей. В Петербурге из-за несоблюдения мер, связанных с Covid-19, составили протоколы в отношении 7 тысяч человек. Почти 5,5 тысяч «административок» поступило в городские суды за год в отношении людей, которые не носили средства индивидуальной защиты в метро, автобусах и торговых центрах. При этом, больше всего дел были заведены в декабре 2020 года. Специалисты юридического сервиса DestraLegal.ru специально для «Собака.ru» составили инструкцию, как обжаловать такой штраф.
Шаг 1: попросите копию постановления на руки
Это ваше право по закону, вам обязаны ее выдать. В случае, если вы надумаете обжаловать штраф, она пригодится вам, юристам и суду. Возможно, сотрудники будут отказывать, ссылаясь на возможность получить постановление через госуслуги. Не соглашайтесь — на сайте вы увидите номер постановления и сумму штрафа, но не текст. А иногда именно в нем можно найти что-то полезное для обжалования. Например, ошибки в личных данных, адресе, обстоятельствах случившегося. Не тяните — срок для обжалования составляет 10 дней.
Шаг 2: проанализируйте обстоятельства, при которых штраф выносился
Как пишет «Коммерсант», наиболее частые случаи, когда штрафы отменяют, это:
- ошибки в протоколе или в процедуре привлечения к ответственности;
- на гражданине была маска, но не было перчаток;
- гражданин только успел зайти в здание/вестибюль метро и еще не успел надеть маску/перчатки;
- маска/перчатки испортились во время поездки, а запасной с собой не было.
Шаг 3: составьте жалобу
По статистике примерно в половине случаев штраф заменяют на предупреждение. В жалобе изложите подробно обстоятельства случившегося, а также причину, по которой штраф должен быть отменен. Рекомендуем обратить внимание на статью, указанную в постановлении. Ссылка на региональный закон (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) ошибочна. В таком случае укажите в жалобе на неправильное применение закона. Кроме этого, рекомендуем сослаться на такое основание для освобождения от ответственности как малозначительность: вы не болеете коронавирусной инфекцией, а суть принимаемых государством мер заключается не в назначении непосильных штрафов, а в реальном ограничении распространения вируса. Поэтому достаточно было сделать устное замечание или, например, не пустить вас в транспорт или другое общественное место, а не накладывать штраф. В этом приложении можно скачать готовую жалобу. Система автоматически подбирает наилучшие основания для обжалования именно в вашем случае.
Шаг 4: направьте жалобу в суд
Чтобы понять, в какой суд обращаться, необходимо точно знать место правонарушения. Оно указано в постановлении. Достаточно вбить в Гугле или Яндексе адрес и слово «подсудность», чтобы найти нужный суд. Сейчас личный прием заявлений в судах приостановлен в связи с эпидемиологической ситуацией. Рекомендуем направить жалобу почтой.
Шаг 5: Ожидайте решения
Суд будет рассматривать жалобу два месяца. В течение этого срока штраф можно не платить. Если не хотите лично являться в суд, вместе с жалобой подайте ходатайство о рассмотрении дела в ваше отсутствие. Свое решение суд вышлет по почте.
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