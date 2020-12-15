Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

Сегодня, 15 декабря, во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, все регионы готовы к принятию вакцины. Разработаны параметры качества перевозки, хранения и самой вакцинации с памятками для пациентов и медперсонала. Для того, чтобы это стало возможно, в регионах провели пробные поставки препарата.
Сейчас логистические цепочки отработаны, поручено обеспечить «ритмичные поставки вакцины в регионы» и их оперативное распределение. Производители вакцины должны будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию о поставках, после чего министерство в течение двух дней распределит ее по регионам в зависимости от потребности.
Напомним, Петербург готов начать плановую вакцинацию от коронавируса. В город уже поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до конца года развернут 70 прививочных пунктов. Начать «масштабную вакцинацию» 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей.
В августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появилась в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек. Исследование вакцины на беременных проведут после завершения исследования на детях.
14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступила в гражданский оборот 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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