Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

По словам Мурашко, все регионы готовы к принятию вакцины. Разработаны параметры качества перевозки, хранения и самой вакцинации с памятками для пациентов и медперсонала. Для того, чтобы это стало возможно, в регионах провели пробные поставки препарата.

Сейчас логистические цепочки отработаны, поручено обеспечить «ритмичные поставки вакцины в регионы» и их оперативное распределение. Производители вакцины должны будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию о поставках, после чего министерство в течение двух дней распределит ее по регионам в зависимости от потребности.

Напомним, Петербург готов начать плановую вакцинацию от коронавируса. В город уже поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до конца года развернут 70 прививочных пунктов. Начать «масштабную вакцинацию» 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей.